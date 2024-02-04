Животные против фашистов: 6 четырёхлапых солдат Великой Отечественной, вселявших страх во врагов

Военачальники Советского Союза привлекали к ведению боевых действий любых животных, которые могли пригодиться в бою благодаря строению своего тела и силовым характеристикам. Причём использовались даже очень экзотичные животные, пусть и не всегда в тылу.

1. Ишаки

Ослы помогали в перевозке маленьких грузов во времена ВОВ. Фото © ТАСС / М. Альперт, Е Халдей.

Использовать ишаков в военных целях начали ещё в 1940 году. Под этот вид "транспорта" создали даже специальные роты. В бою животных использовали преимущественно на Кавказе.

Ишаки были "многофункциональным транспортом". На них солдаты не только ездили, но и перевозили маленькие грузы. Конечно, были у этих животных и некоторые недостатки. Слишком большие грузы они тащить на спинах не могли. Но в остальном в качестве подспорья для солдат подходили идеально.

Отличительной особенностью ишаков было бесстрашие. Когда начиналась стрельба или канонада, они не боялись и не разбегались в разные стороны. В отличие от многих других животных, ишаки, наоборот, проявляли выдержку и стойкость характера. Также они беспрекословно слушались людей, которые их приручили.

2. Лоси

Во времена Великой Отечественной войны у солдат были боевые лоси. Фото © tuteyshaya.livejournal.com

Активно использовались Советской армией в холодное время года, а также в северных регионах страны. Также лосей привлекали для "работы" в местности, до которой было невозможно добраться на автомобиле или своим ходом. Эти животные могли без лишних трудностей перейти через болото и даже густой лес.

Но у лосей был один серьёзный минус — они очень боялись звуков выстрелов и канонады. Но советские биологи придумали решение этой проблемы. Те с детства приучали маленьких лосят к таким страшным звукам. Поэтому выросшие особи уже не боялись грохота, следовательно, их можно было брать в зону активных боевых действий.

3. Олени

В СССР нашли решение для ведения боёв в аномальные морозы — пригодились рогатые животные. Фото © ИТАР-ТАСС

Олени чаще всего использовались на дальних восточных границах СССР — там, где аномально холодно. Для работы в лютый минус военачальники Советской армии сначала пытались использовать обычных лошадей. Но они не были предназначены для морозов и часто болели. Тогда советские биологи попробовали испытать на прочность оленей. Эти животные, в отличие от лошадей, легко выполняли работу в тяжёлых погодных условиях. Кстати, именно на оленях армия СССР отражала нападение Германии со стороны Финляндии.

4. Верблюды

Каких животных во времена ВОВ активно использовала Советская армия? Фото © VK / Артефакты военной истории

Советские военные использовали даже нетипичных для нашей местности животных. Применялись они преимущественно во время сражений под Сталинградом. Преимуществом верблюдов являлась огромная грузоподъёмность. На горбу они могли перевозить даже очень тяжёлые пушки. Также их применяли и в "тыловых целях" — перемещения продовольствия для армии. К тому же поражала выносливость верблюдов. Одно такое животное могло "ходить" намного дольше, чем лошадь.

5. Собаки-диверсанты

Четырёхлапые разведчики использовались для уничтожения инфраструктуры врага. Фото © mikhael-mark.livejournal.com

Многие думают, что в СССР собак использовали только в качестве сапёров, но это не совсем так. Четырёхлапых даже отправляли на спецзадания. Правильно обученных животных забрасывали в тыл врага для проведения диверсий на железнодорожных путях. На собак вешали рюкзак со взрывчаткой, они подходили к ж/д путям, подбрасывали взрывное устройство и убегали.

6. Коты

Даже коты помогали Советской армии во время Отечественной войны. Фото © VK

Использовали их в основном в тылу. Задачей кошек было отлавливать и уничтожать мышей, крыс. Тем самым они защищали солдат от заражений, а документы от порчи.