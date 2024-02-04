10 татуировок, которые покажут, что даже наколки могут довести до смеха
Готовы посмотреть на уморительно глупые или гениально крутые тату? Уверены, эти фото заставят вас похихикать. Представляем 10 идей наколок, доказывающих, что искусство на теле может быть не только красивым, но и весёлым!
"Клёво перекрыли партак", — petitbleuchien.
Фото © Reddit / Petitbleuchien
"Это, возможно, лучшая/худшая татуировка, которую я когда-либо видел", — mofield1101.
Фото © Reddit / Mofield1101
"Одной ногой в могиле", — timmy5toes.
Фото © Reddit / Timmy5toes
"У этого парня татуировки в виде носков в ромбик!" — lovegoldengirls.
Фото © Reddit / Lovegoldengirls
"ВОЛОСЫ", — Ananay83.
Фото © Reddit / Ananay83
"Да, это действительно татуировка", — Fuzzywraith.
Фото © Reddit / Fuzzywraith
"Я сделал новую татуировку, чтобы принять свою особенность", — Shellylauer.
Фото © Reddit / Shellylauer
"Тату кресла", — 33Fanste33.
Фото © Reddit / 33Fanste33
"Короче, мой друг сделал татуировку, вот что из этого вышло", — icupeepee.
Фото © Reddit / Icupeepee
"Моему старому другу и сослуживцу в следующем месяце будут ампутировать ногу. Вот его новая татуировка", — piranhasaurusTex.
Фото © Reddit / PiranhasaurusTex
Reddit / lovegoldengirls / piranhasaurusTex