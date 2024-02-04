Регион

Уведомления отключены

4 февраля, 10:00

10 татуировок, которые покажут, что даже наколки могут довести до смеха

Готовы посмотреть на уморительно глупые или гениально крутые тату? Уверены, эти фото заставят вас похихикать. Представляем 10 идей наколок, доказывающих, что искусство на теле может быть не только красивым, но и весёлым!

"Клёво перекрыли партак", petitbleuchien.

Фото © Reddit / Petitbleuchien

Фото © Reddit / Petitbleuchien

"Это, возможно, лучшая/худшая татуировка, которую я когда-либо видел", — mofield1101.

Фото © Reddit / Mofield1101

Фото © Reddit / Mofield1101

"Одной ногой в могиле", — timmy5toes.

Фото © Reddit / Timmy5toes

Фото © Reddit / Timmy5toes

"У этого парня татуировки в виде носков в ромбик!" lovegoldengirls.

Фото © Reddit / Lovegoldengirls

Фото © Reddit / Lovegoldengirls

"ВОЛОСЫ", — Ananay83.

Фото © Reddit / Ananay83

Фото © Reddit / Ananay83

"Да, это действительно татуировка", — Fuzzywraith.

Фото © Reddit / Fuzzywraith

Фото © Reddit / Fuzzywraith

"Я сделал новую татуировку, чтобы принять свою особенность", — Shellylauer.

Фото © Reddit / Shellylauer

Фото © Reddit / Shellylauer

"Тату кресла", — 33Fanste33.

Фото © Reddit / 33Fanste33

Фото © Reddit / 33Fanste33

"Короче, мой друг сделал татуировку, вот что из этого вышло", — icupeepee.

Фото © Reddit / Icupeepee

Фото © Reddit / Icupeepee

"Моему старому другу и сослуживцу в следующем месяце будут ампутировать ногу. Вот его новая татуировка", — piranhasaurusTex.

Фото © Reddit / PiranhasaurusTex

Фото © Reddit / PiranhasaurusTex

10 тату, вдохновлённых советскими мультиками, которые каждого вернут в детство
10 тату, вдохновлённых советскими мультиками, которые каждого вернут в детство
Обложка ©

Reddit / lovegoldengirls / piranhasaurusTex

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров