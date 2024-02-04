Сбривший волосы и брови рэпер Matrang попросил у фанатов денег из Таиланда Певец Matrang не хочет возвращаться в Россию из Таиланда, срывая концерты 4 февраля, 08:31 Певец Matrang (Алан Хадзарагов). Обложка © ТАСС / Анна Мейер

Певец Matrang (Алан Хадзарагов) не собирается возвращаться в Россию из Таиланда, куда уехал после нападения на него во Владикавказе в прошлом году. Однако организаторы концертов надеются, что апрельский тур музыканта всё же состоится, и пытаются уговорить его приехать. Об этом пишет SHOT.

Певец Matrang просит денег. Видео © t.me / SHOT

28-летний Хадзарагов не отменил свои весенние выступления, которые запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Организаторы обещают, что "концерты состоятся", но сам музыкант заверяет, что не хочет в Россию. При этом рэпер просит у подписчиков денег, сетуя на проблемы в Таиланде.

"Я правда нуждаюсь немножко в деньгах. Мне стыдно это говорить, но да, у меня проблемы, не могу без помощи", — говорит певец в видеообращении в соцсети.

Поклонники уверены: всё дело в наркотических веществах, на которые якобы подсел их кумир. Сестра Хадзарагова тоже призналась в соцсети, что считает поведение брата неадекватным.

Напомним, в феврале 2023 года двое мужчин позвали рэпера Matrang в один из ресторанов Владикавказа, однако, когда артист сел в их машину, его вывезли в лес, достали пистолет и избили на камеру. После этого исполнитель уехал в Таиланд и заявил, что не хочет возвращаться в Россию. Он сбрил брови и поменял имидж, чтобы его не узнавали на улицах. Однако на этот год у него запланированы концерты, билеты на которые до сих пор продаются.

Авторы Татьяна Миссуми