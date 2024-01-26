Певца Matrang под дулом пистолета избили в лесу, и теперь его тур по России под угрозой срыва

Певец Matrang (Алан Хадзарагов) может отменить свой грядущий тур по России из-за прошлогоднего избиения. Как пишет SHOT, в феврале 2023 года двое знакомых позвали исполнителя в один из ресторанов Владикавказа, однако, когда артист сел в их машину, его вывезли в лес, достали пистолет и избили на камеру.

Новый образ певца Matrang, уехавшего в Таиланд после избиения. Видео © SHOT

Кадр из видео тогда разослали нескольким знакомым Хадзарагова из Осетии, а сам он после инцидента уехал в Таиланд, где и находится по сей день. Чтобы избежать лишнего внимания, он сбрил брови и отрастил волосы. Кроме того, артист избавился от всего движимого и недвижимого имущества в России, а также, по данным телеграм-канала, разорвал все отношения с лейблом Gazgolder.

На одном из стримов певец заявил, что, несмотря на запланированный тур, он не собирается возвращаться в РФ. Концерты должны пройти в апреле в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Организаторы пока что не отменяли мероприятия, но не исключают, что скоро им придётся сделать это.