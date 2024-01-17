Регион

Уведомления отключены

17 января, 20:51

Рэпер Фараон впервые засветился с женой-экстрасенсом

Рэпер Фараон впервые вышел на публику с супругой-экстрасенсом Соней Егоровой

Российский рэпер Фараон (настоящее имя Глеб Голубин) впервые появился на публике с супругой Соней Егоровой. Пара посетила премьеру сериала "Прелесть" в Москве.

По данным корреспондента портала "Страсти", пара была одета во всё чёрное. Совместный образ исполнителя и финалистки 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" разбавлял лишь белый смартфон ведьмы.

Рэпер Фараон с женой Соней Егоровой на премьере сериала "Прелесть". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / woman_ru

Напомним, что Голубин и Егорова сыграли свадьбу осенью 2023 года. До этого Фараон встречался с Алесей Кафельниковой, которая уже вышла замуж и воспитывает ребёнка.

Рэпер Vacio вышел из московского спецприёмника, куда попал после вечеринки Ивлеевой
Рэпер Vacio вышел из московского спецприёмника, куда попал после вечеринки Ивлеевой

Между тем рэпер Гуф отменил все выступления до апреля из-за депрессии. Стресс развился у исполнителя на фоне болезненного развода.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / woman_ru

Илья Пушкарев
  • Новости
  • фараон
  • Битва экстрасенсов
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров