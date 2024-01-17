Рэпер Фараон впервые засветился с женой-экстрасенсом

Российский рэпер Фараон (настоящее имя Глеб Голубин) впервые появился на публике с супругой Соней Егоровой. Пара посетила премьеру сериала "Прелесть" в Москве.

По данным корреспондента портала "Страсти", пара была одета во всё чёрное. Совместный образ исполнителя и финалистки 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" разбавлял лишь белый смартфон ведьмы.

Рэпер Фараон с женой Соней Егоровой на премьере сериала "Прелесть". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / woman_ru

Напомним, что Голубин и Егорова сыграли свадьбу осенью 2023 года. До этого Фараон встречался с Алесей Кафельниковой, которая уже вышла замуж и воспитывает ребёнка.