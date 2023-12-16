"Грубил и косился весь вечер": Избитая на концерте Гуфа фанатка успела заснять своего обидчика

Избивший фанатку на концерте Гуфа неадекват весь вечер грубил и косился на будущую жертву, которой он впоследствии сломал кости лица и нанёс черепно-мозговую травму. Как сообщает SHOT , 30-летняя София, к счастью, успела заснять на видео своего обидчика за несколько минут до нападения.

В беседе с телеграм-каналом пострадавшая рассказала, что на концерт рэпера пришла вместе с подругой. Для большего комфорта девушки купили билеты в VIP-зону, в которой мало людей и много свободного места. Рядом с ними сидел некий мужчина в компании спутницы и друга. Сперва тип долго косился на девушек, а затем начал грубить им и попросил "не тереться" об него. За 20 минут до конца концерта он стал собираться на выход, но на прощание накинулся на Софию и её подругу. Мужчина выбил у них телефоны из рук, после чего отправил в нокаут Софию и ушёл восвояси.