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16 декабря, 15:17

"Грубил и косился весь вечер": Избитая на концерте Гуфа фанатка успела заснять своего обидчика

SHOT: Мужчина, избивший фанатку на концерте Гуфа, весь вечер грубил ей

Избивший фанатку на концерте Гуфа неадекват весь вечер грубил и косился на будущую жертву, которой он впоследствии сломал кости лица и нанёс черепно-мозговую травму. Как сообщает SHOT, 30-летняя София, к счастью, успела заснять на видео своего обидчика за несколько минут до нападения.

Избитая на концерте Гуфа фанатка успела заснять своего обидчика. Видео © Telegram / SHOT

В беседе с телеграм-каналом пострадавшая рассказала, что на концерт рэпера пришла вместе с подругой. Для большего комфорта девушки купили билеты в VIP-зону, в которой мало людей и много свободного места. Рядом с ними сидел некий мужчина в компании спутницы и друга. Сперва тип долго косился на девушек, а затем начал грубить им и попросил "не тереться" об него. За 20 минут до конца концерта он стал собираться на выход, но на прощание накинулся на Софию и её подругу. Мужчина выбил у них телефоны из рук, после чего отправил в нокаут Софию и ушёл восвояси.

Последствия нападения незнакомца на Софию. Фото © Telegram / SHOT

Последствия нападения незнакомца на Софию. Фото © Telegram / SHOT

Напомним, что сам концерт состоялся в четверг, 14 декабря, в Москве. В итоге пострадавшую госпитализировали в больницу, где у неё диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости. Полицейские проводят проверку, нападавшего до сих пор разыскивают.


Гуф принёс "соболезнования" фанатке, которую жестоко избили на его концерте

Гуф принёс "соболезнования" фанатке, которую жестоко избили на его концерте

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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