Ударил неадекват: Фанатка Гуфа попала в больницу с переломом костей лица после концерта рэпера в Москве
Мужчина избил фанатку Гуфа на концерте рэпера в Москве
Алексей Долматов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealguf
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после выступления Гуфа (Алексей Долматов) в Москве. Как сообщает SHOT, одна из зрительниц попала в больницу после концерта с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица.
По информации телеграм-канала, 30-летняя фанатка из Хабаровска пришла на концерт вместе с подругой. Девушка пострадала при нападении неизвестного мужчины прямо во время выступления Гуфа. Изначально они просто конфликтовали, но потом зрительница решила заснять оппонента на камеру. В итоге агрессивный мужчина разбил телефон девушки и ударил её по лицу.
Пострадавшую экстренно увезли в городскую клиническую больницу им. Ф.И. Иноземцева. У девушки диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости. В настоящее время поиски напавшего продолжаются.
Недавно Лайф рассказывал, что Гуф отменил все новогодние корпоративы и взял паузу в выступлениях минимум до весны следующего года. Причина может крыться в разводе и конфликте с экс-супругой Юлией Королёвой: недавно рэпер приехал с кастетом на виллу Королёвой на тайском Пхукете и стал её поджидать. Сама девушка заявляет, что Гуф представляет угрозу для их общей дочери. Пара развелась 20 октября.