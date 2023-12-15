Ударил неадекват: Фанатка Гуфа попала в больницу с переломом костей лица после концерта рэпера в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после выступления Гуфа (Алексей Долматов) в Москве. Как сообщает SHOT, одна из зрительниц попала в больницу после концерта с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица.

По информации телеграм-канала, 30-летняя фанатка из Хабаровска пришла на концерт вместе с подругой. Девушка пострадала при нападении неизвестного мужчины прямо во время выступления Гуфа. Изначально они просто конфликтовали, но потом зрительница решила заснять оппонента на камеру. В итоге агрессивный мужчина разбил телефон девушки и ударил её по лицу.