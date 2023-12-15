Гуф принёс "соболезнования" фанатке, которую жестоко избили на его концерте
Гуф посочувствовал фанатке из Хабаровска, избитой на его концерте в Москве
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) прокомментировал инцидент, который произошёл на его концерте, где избили одну из зрительниц. Артист заявил, что сам этот момент не видел, но передаёт "соболезнования" пострадавшей.
Алексей Долматов (Гуф) — про избиение девушки на концерте. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealguf
"Хотел передать соболезнования девушке, которая вчера получила по лицу в толпе. На моём концерте вчера какой-то мудак набросился на женщину, сломал ей лицо, девушке из Хабаровска, которая приехала послушать Ice Baby (песня Гуфа. — Прим. Лайф)", — сказал Долматов.
Напомним, что концерт состоялся накануне, 14 декабря. 30-летняя пострадавшая пришла на выступление рэпера вместе с подругой. В толпе у неё случился конфликт с мужчиной. Женщина решила заснять его на камеру, но агрессивный мужчина разбил её телефон и ударил её по лицу. Хабаровчанку госпитализировали в больницу, где у неё диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости. Нападавшего разыскивают.
VK / Алексей Долматов