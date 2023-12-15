Гуф принёс "соболезнования" фанатке, которую жестоко избили на его концерте

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) прокомментировал инцидент, который произошёл на его концерте, где избили одну из зрительниц. Артист заявил, что сам этот момент не видел, но передаёт "соболезнования" пострадавшей.

Алексей Долматов (Гуф) — про избиение девушки на концерте. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / therealguf

"Хотел передать соболезнования девушке, которая вчера получила по лицу в толпе. На моём концерте вчера какой-то мудак набросился на женщину, сломал ей лицо, девушке из Хабаровска, которая приехала послушать Ice Baby (песня Гуфа. — Прим. Лайф)", — сказал Долматов.