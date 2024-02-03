НВО сняла Биковича с роли в "Белом лотосе" после истерики украинцев

Сербский и российский актёр театра и кино Милош Бикович лишился роли в новом сезоне американского сериала "Белый лотос" от HBO. Как пишет Deadline, соответствующее решение было принято компанией после поступившей в их адрес критики украинского МИД.

По данным издания, Бикович должен был сыграть в сериале роль россиянина — инструктора по йоге. После критики со стороны Украины телекомпания HBO приняла решение отказаться от сотрудничества с актёром, а эпизоды с его участием переснять.





Сам Бикович уже прокомментировал данную ситуацию. На странице в социальной сети серб опубликовал эмоциональный пост, в котором напомнил о том, что он рос в раздираемой войной стране. Он признался, что, когда ему было 11 лет, он дни и ночи проводил в убежищах, пока шли бомбардировки его родной страны, и он никому не пожелал бы пережить такое.

Актёр также сообщил, что в данный момент против него ведут целенаправленную информационную кампанию, в связи с чем внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения. Всё это, по его словам, создаёт тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества.

"Я был бы рад сниматься в "Белом лотосе" — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако моё участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы", — подчеркнул Бикович.