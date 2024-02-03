НВО сняла Биковича с роли в "Белом лотосе" после истерики украинцев
Актёр Бикович лишился роли в "Белом лотосе" от HBO после критики украинского МИД
Сербский и российский актёр Милош Бикович. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bikovic
Сербский и российский актёр театра и кино Милош Бикович лишился роли в новом сезоне американского сериала "Белый лотос" от HBO. Как пишет Deadline, соответствующее решение было принято компанией после поступившей в их адрес критики украинского МИД.
По данным издания, Бикович должен был сыграть в сериале роль россиянина — инструктора по йоге. После критики со стороны Украины телекомпания HBO приняла решение отказаться от сотрудничества с актёром, а эпизоды с его участием переснять.
Сам Бикович уже прокомментировал данную ситуацию. На странице в социальной сети серб опубликовал эмоциональный пост, в котором напомнил о том, что он рос в раздираемой войной стране. Он признался, что, когда ему было 11 лет, он дни и ночи проводил в убежищах, пока шли бомбардировки его родной страны, и он никому не пожелал бы пережить такое.
Актёр также сообщил, что в данный момент против него ведут целенаправленную информационную кампанию, в связи с чем внешние обстоятельства начинают влиять на творческие решения. Всё это, по его словам, создаёт тревожный прецедент, вытесняющий суть свободы творчества.
"Я был бы рад сниматься в "Белом лотосе" — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако моё участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы", — подчеркнул Бикович.
Актёр также поблагодарил всех за поддержку и пожелал коллегам по "Белому лотосу" успехов в новом сезоне. В заключение серб выразил веру в то, что искусство способно лечить, объединять и строить мосты, и добавил, что его убеждения и преданность делу остаются неизменными.
Напомним, что ранее украинский МИД возмутился решением американской телекомпании HBO пригласить на съёмки сериала "Белый лотос" сербского актёра Милоша Биковича, получившего три года назад российское гражданство. После начала СВО звезда сериала "Отель Элеон" заявил, что его отношение к России не изменилось, он по-прежнему считает её своей второй родиной.