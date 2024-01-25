"Как вы можете?!": Украина закатила НВО скандал из-за Биковича в "Белом лотосе" МИД Украины возмутился участию россиянина Биковича в съёмках "Белого лотоса" 25 января, 16:06 Милош Бикович. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Украинский МИД возмутился решению американской телекомпании HBO пригласить на съёмки сериала "Белый лотос" сербского актёра Милоша Биковича, получившего три года назад российского гражданство. После начала СВО звезда сериала "Отель Элеон" заявил, что его отношение к России не изменилось, он по-прежнему считает её своей второй родиной.

"Милош Бикович, сербский актёр, который поддерживал Россию с начала [СВО], теперь собирается сыграть главную роль в третьем сезоне сериала HBO "Белый лотос". HBO можете ли вы работать с таким человеком?" — обратился украинский МИД к компании в соцсети Х.

Напомним, в 2021 году сербский актёр Бикович получил российское гражданство. Он давно снимается в российских кинолентах. Его карьера в нашей стране началась со съёмок в фильме Никиты Михалкова "Солнечный удар". А в 2023 году артист исполнил главную роль в комедии "Холоп-2".

Авторы Татьяна Миссуми