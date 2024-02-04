Скандал с хоум-видео, где Джигурда целует в трусы Волочкову, получил новый виток
Адвокат Волочковой: Экс-помощника Джигурды могут посадить за слив хоум-видео
Российская балерина Анастасия Волочкова хочет добиться возбуждения уголовного дела по статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни" (предусматривает до двух лет лишения свободы) из-за слива скандального видео её эротического танца с актёром Никитой Джигурдой. Об этом рассказал адвокат танцовщицы Роман Попов, уточнив, что пока заявление находится на рассмотрении в Следственном комитете.
"Теперь работают они [следователи]. Это уже их сфера деятельности — должны возбудить дело или отказать. Обычно доследственная проверка идёт в течение месяца, но она может быть продлена. Что может быть? Уголовная ответственность и взыскание морального вреда за те действия, которые были совершены. Это сведения, носящие частный характер, а кто-то их собрал и распространил. Тем более что видео было сделано в частном доме", — объяснил юрист в беседе с MSK1.ru.
Настя Волочкова и Никита Джигурда показали, как умеют вместе отдыхать. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda
По оценке Попова, экс-помощник Джигурды не имел права публиковать ролик, так как в нём содержатся сценки интимного характера. Он полагает, что суд может взыскать с нарушителя в случае возбуждения уголовного дела "очень большую моральную компенсацию". Впрочем, Анастасия — человек скромный и отходчивый, который "всегда всем всё прощает, никому мстить не собирается и зла не желает", добавил юрист.
Ранее в Сеть слили старое видео, на котором Анастасия Волочкова и Никита Джигурда исполняют эротический танец. Последний в какой-то момент снимает с балерины штаны и целует её в трусы. Сначала Волочкова обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье". Но потом заявила, что это был не он, а на настоящего виновника она намерена написать заявление в полицию.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda