Скандал с хоум-видео, где Джигурда целует в трусы Волочкову, получил новый виток

Российская балерина Анастасия Волочкова хочет добиться возбуждения уголовного дела по статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни" (предусматривает до двух лет лишения свободы) из-за слива скандального видео её эротического танца с актёром Никитой Джигурдой. Об этом рассказал адвокат танцовщицы Роман Попов, уточнив, что пока заявление находится на рассмотрении в Следственном комитете.

"Теперь работают они [следователи]. Это уже их сфера деятельности — должны возбудить дело или отказать. Обычно доследственная проверка идёт в течение месяца, но она может быть продлена. Что может быть? Уголовная ответственность и взыскание морального вреда за те действия, которые были совершены. Это сведения, носящие частный характер, а кто-то их собрал и распространил. Тем более что видео было сделано в частном доме", — объяснил юрист в беседе с MSK1.ru.

Настя Волочкова и Никита Джигурда показали, как умеют вместе отдыхать. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda