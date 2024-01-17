Волочкова раскрыла автора скандального видео, где Джигурда целует её в трусы

"Я у себя дома танцую. Никита в своём репертуаре, подошёл, снял штаны. Я в красивых трусиках, потрясающая фигура… Снимал это видео Евгений, бывший директор Никиты. Я не знаю, кто слил это видео", — поделилась Волочкова во время своей пресс-конференции.

Она рассказала, что Джигурда и его директор приехали к ней в гости, компания выпила вино, после чего и начались откровенные танцы. По словам Волочковой, она не сразу разобралась, кто мог слить видео в Сеть, поэтому обвинила Джигурду. Сейчас балерина трезво взглянула на ситуацию и поняла, что актёру тоже было невыгодно выкладывать ролик. "Для нас, между прочим, это репутационный удар", — посетовала Волочкова.