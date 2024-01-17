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Волочкова раскрыла автора скандального видео, где Джигурда целует её в трусы

Волочкова рассказала, что её "хоум-видео" с Джигурдой снял экс-директор актёра

17 января, 15:03
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / instadzhigurda

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что скандальное видео её эротического танца с актёром Никитой Джигурдой было снято его бывшим директором год назад.

Настя Волочкова и Никита Джигурда показали, как умеют вместе отдыхать. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda

"Я у себя дома танцую. Никита в своём репертуаре, подошёл, снял штаны. Я в красивых трусиках, потрясающая фигура… Снимал это видео Евгений, бывший директор Никиты. Я не знаю, кто слил это видео", — поделилась Волочкова во время своей пресс-конференции.

Она рассказала, что Джигурда и его директор приехали к ней в гости, компания выпила вино, после чего и начались откровенные танцы. По словам Волочковой, она не сразу разобралась, кто мог слить видео в Сеть, поэтому обвинила Джигурду. Сейчас балерина трезво взглянула на ситуацию и поняла, что актёру тоже было невыгодно выкладывать ролик. "Для нас, между прочим, это репутационный удар", — посетовала Волочкова.

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Напомним, ранее в Сеть слили старое видео, на котором Анастасия Волочкова и Никита Джигурда исполняют эротический танец. Последний в какой-то момент снимает с балерины штаны и целует её в трусы. Сначала Волочкова обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье". Но потом заявила, что это был не он, а на настоящего виновника она намерена написать заявление в полицию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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