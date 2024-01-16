Волочкова спешно прилетела с Мальдив и пожаловалась на отмену концертов из-за видео с Джигурдой
Волочкова вернулась с Мальдив на фоне скандала вокруг видео с Джигурдой
Российская балерина Анастасия Волочкова решила прервать отдых на Мальдивах и вернуться в Россию на фоне скандала вокруг видео с её участием, на котором актёр Никита Джигурда стягивает с неё штаны и утыкается лицом в бикини.
Волочкова вернулась в Россию на фоне скандала вокруг интимного видео с Джигурдой. Видео © LIFE
"Мне хотят концерты запретить. Вы куда лезете в моё творчество? Моим творчеством я свечу для России и бесплатно всех приглашаю", — возмущается балерина.
Настя Волочкова и Никита Джигурда показали, как умеют вместе отдыхать. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda
Балерина не стала отвечать на вопрос журналистов, кто именно слил то злополучное видео с Джигурдой и как она это вычислила. Также Волочкова анонсировала пресс-конференцию, на которой подробнее выскажется по поводу скандального ролика. А на вопрос, выпила ли она в самолёте, экс-прима Большого театра ответила матом.
Как сообщал Лайф, ранее в Сеть слили старое видео, на котором Анастасия Волочкова и Никита Джигурда исполняют эротический танец. Последний в какой-то момент снимает с балерины штаны и целует её в трусы. Изначально Волочкова обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье". В свою очередь он обвинил "богиню" в попытке похайпиться. Общественники после слива видео потребовали запретить шоу Волочковой. Позднее стало известно, что балерина хочет заявить в полицию на знакомого, слившего видео с Джигурдой.
LIFE