Волочкова спешно прилетела с Мальдив и пожаловалась на отмену концертов из-за видео с Джигурдой

Российская балерина Анастасия Волочкова решила прервать отдых на Мальдивах и вернуться в Россию на фоне скандала вокруг видео с её участием, на котором актёр Никита Джигурда стягивает с неё штаны и утыкается лицом в бикини.

Волочкова вернулась в Россию на фоне скандала вокруг интимного видео с Джигурдой. Видео © LIFE

"Мне хотят концерты запретить. Вы куда лезете в моё творчество? Моим творчеством я свечу для России и бесплатно всех приглашаю", — возмущается балерина.

Настя Волочкова и Никита Джигурда показали, как умеют вместе отдыхать. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda