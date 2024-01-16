В ГД задумались о создании нового органа из-за слитого хоум-видео Джигурды и Волочковой
Милонов призвал создать Совет по этике после видео с Волочковой и Джигурдой
Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал создать Совет по этике после последних громких скандалов с российскими селебрити. По его мнению, необходимость такого органа уже назрела.
Настя Волочкова и Никита Джигурда показали, как умеют вместе отдыхать. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda
Парламентарий напомнил, что недавно вся страна обсуждала скандальную "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой, а теперь в центре внимания оказалось видео балерины Анастасии Волочковой и актёра Никиты Джигурды с их чересчур откровенными танцами дома.
"Это не дело госорганов власти — постоянно следить за эпатажными выходками тех или иных артистов. Пусть некая ассоциация деятелей, орган совещательный при Росконцерте, например, образуют этическую комиссию, где сами представители шоу-бизнеса [не позволят] перегибать палку", — подчеркнул Милонов в беседе с радио "Комсомольская правда".
По мнению парламентария, такая организация должна "упреждать" скандальные выходки звёзд и способствовать "чистоте русского искусства". Милонов отметил, что в условный Совет могли бы войти не только мэтры, но и молодые артисты, которые не прославились эпатажными выходками.
Как сообщал Лайф, ранее в Сеть слили старое видео, на котором Анастасия Волочкова и Никита Джигурда исполняют эротический танец. Последний в какой-то момент снимает с балерины штаны и целует её в трусы. Изначально Волочкова обвинила в сливе Джигурду, назвав его "проституткой, переобувшейся в одночасье". В свою очередь он обвинил "богиню" в попытке похайпиться. Общественники после слива видео потребовали запретить шоу Волочковой.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda