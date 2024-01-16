В ГД задумались о создании нового органа из-за слитого хоум-видео Джигурды и Волочковой

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал создать Совет по этике после последних громких скандалов с российскими селебрити. По его мнению, необходимость такого органа уже назрела.

Настя Волочкова и Никита Джигурда показали, как умеют вместе отдыхать. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda

Парламентарий напомнил, что недавно вся страна обсуждала скандальную "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой, а теперь в центре внимания оказалось видео балерины Анастасии Волочковой и актёра Никиты Джигурды с их чересчур откровенными танцами дома.

"Это не дело госорганов власти — постоянно следить за эпатажными выходками тех или иных артистов. Пусть некая ассоциация деятелей, орган совещательный при Росконцерте, например, образуют этическую комиссию, где сами представители шоу-бизнеса [не позволят] перегибать палку", — подчеркнул Милонов в беседе с радио "Комсомольская правда".