Советские хитрости: 5 женских лайфхаков времён СССР и дефицита, которые работают и сегодня В те времена девушки тоже пользовались косметикой, средствами для ухода за обувью, украшениями, домашней посудой. Рассказываем про пять лайфхаков времён дефицита в СССР, которые и в 2024 году не потеряли актуальности. 1 февраля, 14:30 Хитрости и лайфхаки из Советского Союза, которые работают и в 2024 году. Обложка © ТАСС / Малышев Николай

В Советском Союзе у девушек не было такого огромного выбора косметических товаров, средств для ухода за одеждой, обувью и посудой, как сейчас. Но поддерживать себя и предметы быта в чистоте хотелось всем, а значит, нужно было как-то выкручиваться, потратив на это минимальное количество денег. Какие креативные решения во времена дефицита находили наши мамы и бабушки?

1. Тушь и иголка для придания ресницам объёма

Лайфхаки из СССР позволят сэкономить кучу денег на косметике. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Советские женщины были ограничены в выборе туши. Модель была всего одна, да и то наносилась "со скрипом". Перед использованием её нужно было размочить в воде. Кисточка, которую производитель добавлял в комплект с тушью, тоже была низкого качества. Объёма с помощью такого инструмента ресницам было не придать. Поэтому в ход шёл народный лайфхак. Сначала ресницы пудрили и уже после этого красили с помощью туши.

Многие девушки, у которых не хватает денег на качественную тушь, используют этот лайфхак и сейчас. Он позволяет экономить тысячи рублей на покупке дорогой косметики. Также советские женщины отклеивали друг от друга ресницы с помощью острых предметов. Чаще всего для этого использовалась иголка. Поэтому если нет щипцов для завивки ресниц, то можно применить аналогичный лайфхак.

2. Опасная, но дешёвая депиляция

Как во времена СССР женщины оставались красивыми: 5 рабочих лайфхаков. Фото © ТАСС / Иосиф Соборовер

Все жители Советского Союза следили за личной гигиеной. Особенно важно это было для женщин. Как ни странно, но депиляцию в те времена тоже проводили. Но, поскольку лазерных аппаратов и даже обычных восковых полосок не было, дамам приходилось прибегать к более экстремальным методам бритья.

Модницы поджигали спички и подносили их к волоскам на ногах. Это было очень больно, но зато эффект получался хороший. Те, кто не рисковал избавляться от волос таким образом, использовали классические бритвы.

3. Вазелин для ухода за обувью

Этот лайфхак в СССР был любимым среди работяг, поскольку позволял выглядеть безупречно. Фото © Shutterstock

В Советском Союзе знали, что следить за чистотой туфель очень важно. Однако средств, с помощью которых можно поддерживать их красоту, не было. Поэтому женщины в СССР использовали обычный вазелин.

Он стоил всего пять копеек, но работал на все 100%. Намазанные вазелином туфли блестели, а ещё благодаря составу вещества внутрь не заходила влага. После нанесения достаточно было подождать всего 20–30 минут, после чего протереть ботинки с помощью ткани.

Многие современные люди используют вазелин для ухода за обувью и в 2024 году. Он по-прежнему стоит дешевле, чем покупка специализированных средств.

4. Щётка и зубная паста для очистки колец, браслетов

Как безопасно ухаживать за ювелирными украшениями в домашних условиях: 5 лайфхаков из СССР. Фото © Shutterstock

Растворов для ухода за драгоценными украшениями в Советском Союзе, конечно, не было. Но поддерживать их красивый внешний вид как-то было нужно. Поэтому женщины СССР не растерялись и "открыли" удивительные свойства зубной щётки и пасты. Они покупали новый предмет личной гигиены и натирали с помощью него кольца, серьги, браслеты. Результат поражал: драгоценности выглядели как новые.

5. Яичная скорлупа и уксус для борьбы с налётом на посуде

Дефицит средств для дома в СССР легко заменялся использованными продуктами. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

В Советском Союзе было мало химических средств, которые могли избавить посуду от налёта. Поэтому при его возникновении использовали альтернативные средства очистки — яичную скорлупу. Её крошили на мелкие кусочки и бросали в испачканную кастрюлю, кружку или термос. Затем — заливали уксусом, перемешивали "ингредиенты" друг с другом и накрывали крышкой. Через несколько часов омывали посуду водой, и она становилась как новенькая. Если перепробовали кучу химических средств, а налёт так и не ушёл, то можно воспользоваться этим лайфхаком.

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Авторы Никита Фартов