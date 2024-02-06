Как правильно общаться с людьми, у кого вредный и трудный характер: 5 золотых правил от психолога
Как не поддаваться на манипуляции и не выходить из себя, общаясь с противной и вредной личностью? Оказывается, есть несколько несложных техник, которые помогут вам не потерять последние нервные клетки. Как вести себя с людьми с трудным характером, узнал Life.ru.
Найти общий язык с приятным человеком обычно не составляет большого труда, чего не скажешь о тех, общение с кем не всегда доставляет удовольствие, а поддерживать контакт так или иначе нужно. Умение общаться с трудными людьми — очень важный навык, который позволит не только сохранить ваше внутреннее спокойствие, но и отстоять свою позицию. Какие способы помогут вам выстраивать правильные отношения с непростыми людьми, сейчас разберём.
1. Настрой и подготовка
Как правильно общаться с людьми с трудным характером и не трепать себе нервы. Фото © Shutterstock
Подготовка к встрече, особенно если вы наслышаны о непростом характере собеседника, очень важна. Задайте себе правильный настрой, займите то положение, которое для вас будет наиболее комфортным. Избегайте положения сидя, где оппонент с вами общается сверху вниз.
Говорите только те факты, в которых уверены, и придерживайтесь темы, ради которой вы вступали в диалог.
2. Оставайтесь невозмутимыми
И эмоционально холодными. "Ваши эмоции или бурная реакция — способ взять под контроль ситуацию и использовать её так, как выгодно собеседнику", — рассказывает Life.ru кандидат психологических наук Елена Ярикова. Эксперт говорит, что большинство конфликтов провоцируются именно с целью вывести оппонента из состояния равновесия. Здесь стоит проявить самообладание и не поддаваться эмоциям. Когда вы уверены в себе, не оправдываетесь, не защищаетесь, а чётко следуете своей позиции, это позволяет вам контролировать ситуацию, а "обидчику" подстроиться под ваши правила игры.
3. Поиск конструктивного решения, а не ссора
Правила поведения и общения с людьми, которые не нравятся: 5 правил. Фото © Shutterstock
По словам психолога, с трудными людьми разговор нередко перерастает в конфликт или обвинения. Беседа из конструктивного русла постепенно переходит в выяснение отношений, чего не стоит допускать. Необходимо изначально настроиться на поиск решения и пропускать всё лишнее мимо ушей. Это поможет не поссориться во время разговора и дать понять собеседнику, что решение вопроса для вас важнее, чем разборки.
4. Зеркальте
Разговаривать на языке собеседника — очень действенный инструмент.
Нередко трудный собеседник задаёт тон беседе: настроением, тоном, манерой общения. Попробуйте уловить его настрой и подстроиться. В большинстве случаев это помогает избежать манипуляций и добиться равенства между собеседниками.
5. Пресекайте манипуляции
Чтобы не подчиняться в разговоре с неприятным типом, важно уметь отстаивать себя. Фото © Shutterstock
Агрессивные люди в общении часто используют слова-конфликтогены, манипуляции или обвинения. Если допустить такое обращение в свой адрес, то это уже делает собеседника "выше", чем вы, а значит, он будет владеть ситуацией.
"Следует сразу пресекать любые манипулятивные инструменты. Спокойно и невозмутимо. "Мне не нравится, когда со мной так разговаривают", "Мы можем позже продолжить разговор, когда вы будете готовы к конструктивному диалогу", — подсказывает правильное решение эксперт.
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