10 способов манипулировать мужчинами с помощью комплиментов и не только

Так или иначе, мы используем манипуляции во взаимоотношениях, но делать это сознательно гораздо лучше, чем бессознательно. Почему? Чтобы в тот момент, когда в манипуляциях уже нет необходимости, исключить их, а не сделать регулярным способом получения желаемого.

Life.ru поговорил с танцевально-двигательным терапевтом и автором женских трансформационных тренингов Ольгой Дубцовой и узнал, какие есть способы добиваться желаемого с помощью комплиментов мужчинам.

Способ 1

Как с помощью комплиментов манипулировать мужчинами? Фото © Shutterstock

С помощью комплиментов можно расположить к себе любого мужчину, если делать акцент на том, что действительно вас привлекает в нём. Восхищение никого не оставит равнодушным.

Способ 2

Создать ощущение срочности — прекрасный способ получить желаемое. Ольга Дубцова Танцевально-двигательный терапевт

Эксперт поясняет: фраза "Мне срочно нужна твоя помощь" сработает в разы круче, нежели простое "Помоги мне, пожалуйста". Прекрасно будет упомянуть здесь о том качестве мужчины, которое вам необходимо сейчас. Может быть, это скорость принятия решений? Или острый ум? Или сила?

Способ 3

Манипуляции в отношениях: как правильно намекать женщинам на свои желания. Фото © Flickr / artursafronovvvv

С помощью комплимента можно создать ложный выбор. Правильно говорить: "Мы пойдём в ресторан или на массаж?" Неправильно: "Мы пойдём в ресторан или нет?"

"И, конечно, этот вопрос можно приправить лёгкой похвалой, что он всегда выбирает самое лучшее", — подсказывает эксперт.

Способ 4

Регулярно подсвечивать мужчине его уникальность. Это создаёт ему хорошее настроение и прилив гормона радости — серотонина. Ольга Дубцова Танцевально-двигательный терапевт

Способ 5

Говорить комплименты и приятные слова мужчине — значит дарить ему радость на гормональном уровне. Эндорфин — также один из гормонов радости. Гораздо легче получать желаемое от мужчины, если быть для него источником радости, правда же?

Способ 6

Хвалить мужчину за то, над чем он сейчас работает, и подсвечивать прекрасные перспективы в дальнейшем. Ольга Дубцова Танцевально-двигательный терапевт

Создавать радостное предвкушение — дарить дофамин. Если сейчас он занимается спортом, будет очень уместно восхититься тем, в какой он прекрасной форме и что дальше будет выглядеть ещё лучше.

Способ 7

Женские хитрости в отношениях: 10 манипуляций через комплименты мужчине. Фото © Freepik / senivpetro

"Комплименты и объятия — мощный коктейль из гормонов радости, в том числе окситоцина, с помощью которого можно сделать мужчину более мягким и внимательным к вашим желаниям", — рассказывает Ольга Дубцова.

Способ 8

Сделать акцент на его сильной стороне и дать понять, что лучше его никто не справится. Например, с помощью фразы "Ты мне так помог на прошлой неделе! Думаю, что сегодня не справлюсь без тебя".

Способ 9

Делать акцент и восхищаться теми качествами мужчины, которые вам хотелось бы усилить в нём. Ольга Дубцова Танцевально-двигательный терапевт

Способ 10

Как женщине добиться своего в отношениях и почему иногда манипуляции — это нормально. Фото © Shutterstock