10 способов манипулировать мужчинами с помощью комплиментов и не только
Важно знать, что манипуляция — это скрытое воздействие с целью получения выгоды. Целью может быть и простое получение внимания, которое так важно для женщины. Как можно заставить партнёра сделать желаемое, раздавая пряники без кнута?
Так или иначе, мы используем манипуляции во взаимоотношениях, но делать это сознательно гораздо лучше, чем бессознательно. Почему? Чтобы в тот момент, когда в манипуляциях уже нет необходимости, исключить их, а не сделать регулярным способом получения желаемого.
Life.ru поговорил с танцевально-двигательным терапевтом и автором женских трансформационных тренингов Ольгой Дубцовой и узнал, какие есть способы добиваться желаемого с помощью комплиментов мужчинам.
Способ 1
Как с помощью комплиментов манипулировать мужчинами? Фото © Shutterstock
С помощью комплиментов можно расположить к себе любого мужчину, если делать акцент на том, что действительно вас привлекает в нём. Восхищение никого не оставит равнодушным.
Способ 2
Создать ощущение срочности — прекрасный способ получить желаемое.
Эксперт поясняет: фраза "Мне срочно нужна твоя помощь" сработает в разы круче, нежели простое "Помоги мне, пожалуйста". Прекрасно будет упомянуть здесь о том качестве мужчины, которое вам необходимо сейчас. Может быть, это скорость принятия решений? Или острый ум? Или сила?
Способ 3
Манипуляции в отношениях: как правильно намекать женщинам на свои желания. Фото © Flickr / artursafronovvvv
С помощью комплимента можно создать ложный выбор. Правильно говорить: "Мы пойдём в ресторан или на массаж?" Неправильно: "Мы пойдём в ресторан или нет?"
"И, конечно, этот вопрос можно приправить лёгкой похвалой, что он всегда выбирает самое лучшее", — подсказывает эксперт.
Способ 4
Регулярно подсвечивать мужчине его уникальность. Это создаёт ему хорошее настроение и прилив гормона радости — серотонина.
Способ 5
Говорить комплименты и приятные слова мужчине — значит дарить ему радость на гормональном уровне. Эндорфин — также один из гормонов радости. Гораздо легче получать желаемое от мужчины, если быть для него источником радости, правда же?
Способ 6
Хвалить мужчину за то, над чем он сейчас работает, и подсвечивать прекрасные перспективы в дальнейшем.
Создавать радостное предвкушение — дарить дофамин. Если сейчас он занимается спортом, будет очень уместно восхититься тем, в какой он прекрасной форме и что дальше будет выглядеть ещё лучше.
Способ 7
Женские хитрости в отношениях: 10 манипуляций через комплименты мужчине. Фото © Freepik / senivpetro
"Комплименты и объятия — мощный коктейль из гормонов радости, в том числе окситоцина, с помощью которого можно сделать мужчину более мягким и внимательным к вашим желаниям", — рассказывает Ольга Дубцова.
Способ 8
Сделать акцент на его сильной стороне и дать понять, что лучше его никто не справится. Например, с помощью фразы "Ты мне так помог на прошлой неделе! Думаю, что сегодня не справлюсь без тебя".
Способ 9
Делать акцент и восхищаться теми качествами мужчины, которые вам хотелось бы усилить в нём.
Способ 10
Как женщине добиться своего в отношениях и почему иногда манипуляции — это нормально. Фото © Shutterstock
Подводя итог, танцевально-двигательный терапевт рассказывает, что комплименты, приятные подарочки и знаки внимания помогут включить в мужчине желание сделать что-то для вас в ответ. "Один из принципов Роберта Чалдини, автора книги "Психология влияния", гласит, что каждый человек чувствует обязанность давать что-то взамен тому, кто оказал нам услугу. Сделайте что-то приятное для мужчины, а потом попросите что-нибудь взамен", — говорит специалист.