Твёрдость без иллюзий: Физиогномист "прочла" мимику Путина на интервью Карлсону

Новое, почти двухчасовое интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону подтвердило тот факт, что российский лидер умеет прекрасно контролировать не только свою речь, но и эмоции. Таким мнением в беседе с Life.ru поделилась физиогномист Светлана Назоева. На лице политика она "прочитала" уверенность Путина в себе и в своих словах, осознанность и глубокое погружение в детали разговора.

По словам эксперта, Путин чувствовал себя во время интервью достаточно комфортно, но при этом был весьма заинтересован в разговоре, чтобы максимально точно донести до собеседника свою позицию.

Широкий диапазон различных форм мимики и эмоциональность речи говорят о высоком интеллекте российского президента, большом диапазоне и высокой скорости его мыслительных реакций. Естественность первой реакции при ответе на некоторые вопросы Карлсона позволяет сделать вывод, что они вряд ли были согласованы заранее и, по крайней мере, часть из них Владимир Путин точно слышал впервые или не ожидал услышать. При этом спокойная мимика и достаточно мягкие жесты говорят о том, ни один из этих вопросов не смог поколебать уверенность президента или выбить его из колеи. Физиогномист Светлана Назоева

Собеседница Life.ru отметила, что у Владимира Путина достаточно большой опыт публичных выступлений, в том числе в формате ответов на вопросы. Благодаря высокой скорости реакции и склонности к импровизации его сложно застать врасплох. Но дело здесь не только в опыте: судя по всему, президент отлично владеет словом от рождения.