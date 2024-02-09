Твёрдость без иллюзий: Физиогномист "прочла" мимику Путина на интервью Карлсону
Физиогномист Назоева: Интервью Путина Карлсону было не заготовкой, а экспромтом
Физиономист по мимике и жестам поняла, как Путин чувствовал себя во время интервью. Фото © Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Новое, почти двухчасовое интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону подтвердило тот факт, что российский лидер умеет прекрасно контролировать не только свою речь, но и эмоции. Таким мнением в беседе с Life.ru поделилась физиогномист Светлана Назоева. На лице политика она "прочитала" уверенность Путина в себе и в своих словах, осознанность и глубокое погружение в детали разговора.
По словам эксперта, Путин чувствовал себя во время интервью достаточно комфортно, но при этом был весьма заинтересован в разговоре, чтобы максимально точно донести до собеседника свою позицию.
Широкий диапазон различных форм мимики и эмоциональность речи говорят о высоком интеллекте российского президента, большом диапазоне и высокой скорости его мыслительных реакций. Естественность первой реакции при ответе на некоторые вопросы Карлсона позволяет сделать вывод, что они вряд ли были согласованы заранее и, по крайней мере, часть из них Владимир Путин точно слышал впервые или не ожидал услышать. При этом спокойная мимика и достаточно мягкие жесты говорят о том, ни один из этих вопросов не смог поколебать уверенность президента или выбить его из колеи.
Физиогномист Светлана Назоева
Собеседница Life.ru отметила, что у Владимира Путина достаточно большой опыт публичных выступлений, в том числе в формате ответов на вопросы. Благодаря высокой скорости реакции и склонности к импровизации его сложно застать врасплох. Но дело здесь не только в опыте: судя по всему, президент отлично владеет словом от рождения.
"Строение его лица говорит о манёвренности, вариабельности в принятии решений. Не выступающая вперед нижняя челюсть свидетельствует о том, что её обладатель не склонен первым вступать в конфронтацию, а глубоко посаженные глаза свидетельствует о проницательности и отсутствии иллюзорности", — заключила эксперт.
Напомним, что свой разговор с американским журналистом Путин начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен.