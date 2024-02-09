Битва галстуков: Стилист расшифровал, о чём Путин и Карлсон сказали друг другу на языке моды
Стилист Дубинин: Путин выбрал для интервью бургунди — цвет власти и благородства
Владимир Путин выбрал для интервью галстук в строгом цвете бургунди, а его собеседник Такер Карлсон — более легкомысленную расцветку. Фото © Гавриил Григоров / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Президент Владимир Путин появился на интервью у американского журналиста и политического обозревателя Такера Карлсона в тёмно-бордовом галстуке с фиолетовым отливом. По словам стилиста Владимира Дубинина, такой цвет был явно выбран неслучайно. На модном языке этот цвет носит имя бургунди, и это абсолютный тренд 2024 года. По словам собеседника Life.ru, это цвет благородства, символ силы и власти.
"В его основе лежит красный цвет, который подчёркивает силу воли и подводит к глубоким размышлениям. Носитель такого цвета хочет подчеркнуть в себе уверенность и статус. Президент, выбрав такой галстук, демонстрирует, что он твёрдо настроен донести до журналиста свою точку зрения", — рассуждает Дубинин.
Не менее интересен и выбор галстука у самого Карлсона. Он сочетает два цвета — коричневый и жёлтый. Первый, по словам собеседника Life.ru, тесно связан с материальным миром, его устоями и животными законами выживания. Зато жёлтый выдаёт в журналисте душевную теплоту и весёлый нрав.
"Можно с уверенностью сказать, что выбор такого галстука обусловлен желанием создать дружелюбную атмосферу и положительный настрой", — расшифровал стилист.
Напомним, что свой разговор с американским журналистом Путин начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен.