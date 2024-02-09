Битва галстуков: Стилист расшифровал, о чём Путин и Карлсон сказали друг другу на языке моды

Президент Владимир Путин появился на интервью у американского журналиста и политического обозревателя Такера Карлсона в тёмно-бордовом галстуке с фиолетовым отливом. По словам стилиста Владимира Дубинина, такой цвет был явно выбран неслучайно. На модном языке этот цвет носит имя бургунди, и это абсолютный тренд 2024 года. По словам собеседника Life.ru, это цвет благородства, символ силы и власти.

"В его основе лежит красный цвет, который подчёркивает силу воли и подводит к глубоким размышлениям. Носитель такого цвета хочет подчеркнуть в себе уверенность и статус. Президент, выбрав такой галстук, демонстрирует, что он твёрдо настроен донести до журналиста свою точку зрения", — рассуждает Дубинин.

Не менее интересен и выбор галстука у самого Карлсона. Он сочетает два цвета — коричневый и жёлтый. Первый, по словам собеседника Life.ru, тесно связан с материальным миром, его устоями и животными законами выживания. Зато жёлтый выдаёт в журналисте душевную теплоту и весёлый нрав.