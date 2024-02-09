Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 03:08
5262

Карлсон заявил, что Путин в ходе интервью искренне выражал своё мнение

Американский журналист Такер Карлсон поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что российский лидер был искренен.

"Мы считаем, что это стоит рассматривать как искреннее выражение его мнения", — сказал Карлсон во вступительном слове к интервью.

Он также добавил, что никаких временных ограничений при интервью с президентом России ему не ставилось.

"На интервью не было установлено временного ограничения. Мы завершили его через более, чем два часа", — сказал Карлсон.

Путин ответил на вопрос Карлсона, что случится, если в США сменится президент
Путин ответил на вопрос Карлсона, что случится, если в США сменится президент

Напомним, американский журналист и политический обозреватель Такер Карлсон (Tucker Carlson) в феврале 2024 года прилетел в Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно вышло сегодня в 2.00 мск. Самое интересное из разговора собрали на Life.ru.

Обложка ©

tuckercarlson.com

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Интервью Путина Карлсону
  • Такер Карлсон
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров