Карлсон заявил, что Путин в ходе интервью искренне выражал своё мнение
Американский журналист Такер Карлсон поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что российский лидер был искренен.
"Мы считаем, что это стоит рассматривать как искреннее выражение его мнения", — сказал Карлсон во вступительном слове к интервью.
Он также добавил, что никаких временных ограничений при интервью с президентом России ему не ставилось.
"На интервью не было установлено временного ограничения. Мы завершили его через более, чем два часа", — сказал Карлсон.
Напомним, американский журналист и политический обозреватель Такер Карлсон (Tucker Carlson) в феврале 2024 года прилетел в Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина. Оно вышло сегодня в 2.00 мск. Самое интересное из разговора собрали на Life.ru.