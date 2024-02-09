Карлсон заявил, что Путин в ходе интервью искренне выражал своё мнение

Американский журналист Такер Карлсон поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что российский лидер был искренен.

"Мы считаем, что это стоит рассматривать как искреннее выражение его мнения", — сказал Карлсон во вступительном слове к интервью.

Он также добавил, что никаких временных ограничений при интервью с президентом России ему не ставилось.

"На интервью не было установлено временного ограничения. Мы завершили его через более, чем два часа", — сказал Карлсон.