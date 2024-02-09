Путина ответил на вопрос Карлсона, что случится, если в США сменится президент

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Путин уверен, что одна смена президента США не изменит отношение элит к РФ

9 февраля, 01:42
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru/Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru/Павел Баранов

Журналист Такер Карлсон в ходе интервью спросил у президента РФ Владимира Путина, изменится ли что-то в российско-американских отношениях, если в США сменится лидер. И глава российского государства ответил, что дело не столько в лидере, сколько в отношении элит к РФ.

"Вы меня сейчас спросили: другой руководитель придет и что-то изменит? Дело не в личности лидера — дело в настроениях элит", — отметил Путин.

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Путин раскрыл, как предлагал Клинтону взять Россию в НАТО, тот согласился, но затем сдал назад

Кстати, в ходе интервью президент России поделился, что его связывали добрые личные отношения с бывшими американскими лидерами Джорджем Бушем — младшим и Дональдом Трампом.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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