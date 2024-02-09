Путина ответил на вопрос Карлсона, что случится, если в США сменится президент

Журналист Такер Карлсон в ходе интервью спросил у президента РФ Владимира Путина, изменится ли что-то в российско-американских отношениях, если в США сменится лидер. И глава российского государства ответил, что дело не столько в лидере, сколько в отношении элит к РФ.