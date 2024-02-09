Путина ответил на вопрос Карлсона, что случится, если в США сменится президент
Путин уверен, что одна смена президента США не изменит отношение элит к РФ
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru/Павел Баранов
Журналист Такер Карлсон в ходе интервью спросил у президента РФ Владимира Путина, изменится ли что-то в российско-американских отношениях, если в США сменится лидер. И глава российского государства ответил, что дело не столько в лидере, сколько в отношении элит к РФ.
"Вы меня сейчас спросили: другой руководитель придет и что-то изменит? Дело не в личности лидера — дело в настроениях элит", — отметил Путин.
Кстати, в ходе интервью президент России поделился, что его связывали добрые личные отношения с бывшими американскими лидерами Джорджем Бушем — младшим и Дональдом Трампом.