Путин рассказал, что с Трампом и Бушем у него были хорошие личные отношения 9 февраля, 01:09 Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш во время неформальной встречи в президентской резиденции "Бочаров ручей". Фото © ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону поделился, что его связывали добрые личные отношения с бывшими американскими лидерами Джорджем Бушем — младшим и Дональдом Трампом.

"У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем. Его, знаю, в Штатах представляли каким-то деревенским парнем, который мало в чём соображает. Уверяю вас, что это не так. Считаю, что в отношении России он тоже наделал много ошибок... Но в целом на человеческом уровне у меня с ним были очень добрые и хорошие отношения", — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что также хорошие отношения у него были с Дональдом Трампом. Однако он особо подчеркнул, что дело не в личности лидера – дело в настроениях американских элит.

Кстати, в интервью Владимир Путин упомянул ещё одного президента США — Билла Клинтона — в контексте отношений с НАТО. Так, глава российского государства рассказал, что в 2000 году задал вопрос Клинтону вопрос о вступлении РФ в альянс. И тот сначала нашёл эту идею интересной, но затем заявил, что это невозможно.

Авторы Александра Вишнякова