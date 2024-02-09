Регион

Уведомления отключены

Новости
ИНТЕРВЬЮ ПУТИНА КАРЛСОНУ
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

"О чём говорить-то?": Путин ответил Карлсону на вопрос о возможных переговорах с Байденом

Путин рассказал Карлсону, как украинские бойцы в окружении кричали "Русские не сдаются!"

Путин назвал условие, при котором Украина могла бы сохранить Крым

Крупный пожар в жилой многоэтажке на севере Москвы локализован

"У ЦРУ нет алиби": Путин рассказал Карлсону, кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"

Собянин сообщил, что жильцам эвакуированных домов из-за пожара в Москве оказывают помощь

Путин рассказал Карлсону о непростой истории отношений России и Украины

Такер Карлсон выложил первый кадр из интервью с Путиным

Проект о помощи Украине и Израилю прошёл процедурное голосование в Сенате США

Путин вручил награды молодым учёным – лауреатам премии президента России

Путин рассказал, что с Трампом и Бушем у него были хорошие личные отношения

9 февраля, 01:09
Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш во время неформальной встречи в президентской резиденции "Бочаров ручей". Фото © ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов

Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш во время неформальной встречи в президентской резиденции "Бочаров ручей". Фото © ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону поделился, что его связывали добрые личные отношения с бывшими американскими лидерами Джорджем Бушем — младшим и Дональдом Трампом.

"У меня очень добрые были отношения, скажем, с Бушем. Его, знаю, в Штатах представляли каким-то деревенским парнем, который мало в чём соображает. Уверяю вас, что это не так. Считаю, что в отношении России он тоже наделал много ошибок... Но в целом на человеческом уровне у меня с ним были очень добрые и хорошие отношения", — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что также хорошие отношения у него были с Дональдом Трампом. Однако он особо подчеркнул, что дело не в личности лидера – дело в настроениях американских элит.

Хиллари Клинтон трижды оскорбила Карлсона после его визита в Россию
Хиллари Клинтон трижды оскорбила Карлсона после его визита в Россию

Кстати, в интервью Владимир Путин упомянул ещё одного президента США — Билла Клинтона — в контексте отношений с НАТО. Так, глава российского государства рассказал, что в 2000 году задал вопрос Клинтону вопрос о вступлении РФ в альянс. И тот сначала нашёл эту идею интересной, но затем заявил, что это невозможно.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!