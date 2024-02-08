Хиллари Клинтон трижды оскорбила Карлсона после его визита в Россию
Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российскими СМИ
Хиллари Клинтон и Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Alex Wong, Jason Koerner
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента РФ Владимира Путина, может заключить контракт с российскими СМИ. Соответствующее заявление прозвучало в беседе жены 42-го президента США с MSNBC.
"Я не удивлюсь, если у него появится контракт с российскими СМИ", — сказала Клинтон.
При этом она утверждает, что в российских СМИ якобы смеются над американским журналистом. Клинтон три раза за интервью назвала Карлсона "щеночком", "попугаем" и "полезным идиотом", а затем в негодовании припомнила, что его уволили из всех американских средств массовой информации.
Напомним, 3 февраля Такер Карлсон прибыл в Москву. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице РФ. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. К слову, приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. 8 февраля Карлсон покинул Россию. Расшифровку и видеоинтервью с Путиным опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля.
54-летний Такер Карлсон вёл политическое ток-шоу на телеканале Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016-го по 21 апреля 2023 года. Также он является создателем новостного сайта The Daily Caller. Известный критикой американских властей ведущий покинул телеканал Fox News в апреле прошлого года. Истинные причины его увольнения неизвестны, однако есть версия, что они кроются в резких высказываниях о событиях на Украине и Владимире Зеленском. Позднее Карлсон запустил авторское шоу в Twitter, где поднял тему ЧС на Каховской ГЭС и обвинил в этом Киев. После его выпуска Fox News выдвинул претензии, но это не остановило Карлсона от запуска новой серии.