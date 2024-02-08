Хиллари Клинтон трижды оскорбила Карлсона после его визита в Россию

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента РФ Владимира Путина, может заключить контракт с российскими СМИ. Соответствующее заявление прозвучало в беседе жены 42-го президента США с MSNBC.

"Я не удивлюсь, если у него появится контракт с российскими СМИ", — сказала Клинтон.

При этом она утверждает, что в российских СМИ якобы смеются над американским журналистом. Клинтон три раза за интервью назвала Карлсона "щеночком", "попугаем" и "полезным идиотом", а затем в негодовании припомнила, что его уволили из всех американских средств массовой информации.