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8 февраля, 11:13

Хиллари Клинтон трижды оскорбила Карлсона после его визита в Россию

Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российскими СМИ

Хиллари Клинтон и Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Alex Wong, Jason Koerner

Хиллари Клинтон и Такер Карлсон. Обложка © Getty Images / Alex Wong, Jason Koerner

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента РФ Владимира Путина, может заключить контракт с российскими СМИ. Соответствующее заявление прозвучало в беседе жены 42-го президента США с MSNBC.

"Я не удивлюсь, если у него появится контракт с российскими СМИ", — сказала Клинтон.

При этом она утверждает, что в российских СМИ якобы смеются над американским журналистом. Клинтон три раза за интервью назвала Карлсона "щеночком", "попугаем" и "полезным идиотом", а затем в негодовании припомнила, что его уволили из всех американских средств массовой информации.

Эксперт Риттер назвал интервью Путина Карлсону информационной бомбой для США
Эксперт Риттер назвал интервью Путина Карлсону информационной бомбой для США

Напомним, 3 февраля Такер Карлсон прибыл в Москву. Здесь американский журналист успел посетить Большой театр, погулять, зайти во "Вкусно – и точка" и даже признаться в любви к столице РФ. Неожиданный визит сразу связали с его давними планами взять интервью у Владимира Путина, что, как подтвердили в Кремле, и случилось. К слову, приезд Карлсона вызвал настоящий фурор, из-за чего он под конец визита буквально бегал от журналистов. 8 февраля Карлсон покинул Россию. Расшифровку и видеоинтервью с Путиным опубликуют на сайте Кремля утром в пятницу, 9 февраля.

54-летний Такер Карлсон вёл политическое ток-шоу на телеканале Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016-го по 21 апреля 2023 года. Также он является создателем новостного сайта The Daily Caller. Известный критикой американских властей ведущий покинул телеканал Fox News в апреле прошлого года. Истинные причины его увольнения неизвестны, однако есть версия, что они кроются в резких высказываниях о событиях на Украине и Владимире Зеленском. Позднее Карлсон запустил авторское шоу в Twitter, где поднял тему ЧС на Каховской ГЭС и обвинил в этом Киев. После его выпуска Fox News выдвинул претензии, но это не остановило Карлсона от запуска новой серии.

Дарья Нарыкова
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