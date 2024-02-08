Эксперт Риттер назвал интервью Путина Карлсону информационной бомбой для США
Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © Flickr / Gage Skidmore
Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону станет информационной бомбой для Соединённых Штатов. Об этом в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Я уверен, что Такер приедет в Соединённые Штаты и они его даже пальцем не тронут. Я думаю, что его интервью просто станет информационной бомбой", — сообщил аналитик, добавив, что его будут крутить по всем каналам.
Риттер считает, что Карлсон принадлежит к такому типу журналистов, которые обнажают неудобную для Вашингтона правду. Помимо того, эксперт выразил уверенность в том, что с экс-хедлайнером Fox News навряд ли что-то случится из-за этого.
Напомним, 3 февраля Life.ru писал, что Карлсон прибыл в Москву и посетил Большой театр. Впоследствии он рассказал журналистам, что приехал в Россию, чтобы увидеть её изнутри и пообщаться с гражданами, а также признался в любви российской столице. 6 февраля американец выложил видео на фоне Кремля, сообщив, что скоро возьмёт интервью у Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что интервью уже состоялось.