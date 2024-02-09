"У каждой мелодии есть своя тональность": Священник указал на миролюбивый настрой Путина в интервью Карлсону
Островский: Путин в интервью говорил о том, что Россия стремится к спокойствию
Все слова президента России Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону имели миролюбивую тональность. Такое мнение выразил священник Павел Островский. По его словам, основной посыл беседы состоял в том, что РФ хочет спокойствия и желает процветания всему миру, развития равноправных отношений и переговоров для окончания конфликта.
"Важно, чтобы эту мелодию услышали не только на Западе, но и в России; особенно те, кто жаждет крови и войны до самого конца", — написал Островский в телеграм-канале.
По всему миру не утихают обсуждения опубликованного интервью Путина с Такером Карлсоном. Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия беседы российского лидера с американским журналистом на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен.