"У каждой мелодии есть своя тональность": Священник указал на миролюбивый настрой Путина в интервью Карлсону

Все слова президента России Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону имели миролюбивую тональность. Такое мнение выразил священник Павел Островский. По его словам, основной посыл беседы состоял в том, что РФ хочет спокойствия и желает процветания всему миру, развития равноправных отношений и переговоров для окончания конфликта.

"Важно, чтобы эту мелодию услышали не только на Западе, но и в России; особенно те, кто жаждет крови и войны до самого конца", — написал Островский в телеграм-канале.