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9 февраля, 08:07

Пушилин надеется на "разворот к здравому смыслу" после интервью Путина Карлсону

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало свидетельством того, что "политика информационного занавеса", которую выстраивали вокруг России западные элиты, полностью провалена. К такому выводу пришёл глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, запрос на правду в мировом сообществе растёт, и создалось впечатление, что американец Карлсон в какой-то степени понял позицию российского лидера.

"По привычной старой методичке это реперное интервью попытаются на Западе оболгать, но, судя по всему, разворот к здравому смыслу в мире начался, и вряд ли этот исторический процесс кто-то сможет остановить", — резюмировал Пушилин.

"Украины не было, нет и не будет": Медведев раскрыл главный смысл интервью Путина Карлсону
"Украины не было, нет и не будет": Медведев раскрыл главный смысл интервью Путина Карлсону

Как уже сообщал Life.ru, утром 9 февраля вышла полная версия интервью Путина Карлсону на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Марина Калегина
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