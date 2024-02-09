Пушилин надеется на "разворот к здравому смыслу" после интервью Путина Карлсону

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало свидетельством того, что "политика информационного занавеса", которую выстраивали вокруг России западные элиты, полностью провалена. К такому выводу пришёл глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, запрос на правду в мировом сообществе растёт, и создалось впечатление, что американец Карлсон в какой-то степени понял позицию российского лидера.