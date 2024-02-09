"Украины не было, нет и не будет": Медведев раскрыл главный смысл интервью Путина Карлсону

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону объяснил, почему Украины не существует. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также похвалил американского журналиста, который "не струсил и не сдулся".

"Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся", — написал он в телеграм-канале.