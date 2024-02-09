"Украины не было, нет и не будет": Медведев раскрыл главный смысл интервью Путина Карлсону
Медведев: Путин рассказал в интервью Карлсону, почему Украины никогда не было
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону объяснил, почему Украины не существует. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также похвалил американского журналиста, который "не струсил и не сдулся".
"Президент России максимально тщательно и подробно рассказал западному миру, почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия интервью Владимира Путина Такеру Карлсону на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Всего российский лидер ответил на 60 вопросов. По словам Карлсона, Путин был с ним искренен.
ТАСС / Михаил Метцель