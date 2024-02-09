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Илон Маск сообщил, что смотрит интервью Карлсона с Путиным

9 февраля, 01:00
Американский бизнесмен, владелец соцсети X Илон Маск. Фото © Zuma\TASS

Американский бизнесмен, владелец соцсети X Илон Маск. Фото © Zuma\TASS

Американский бизнесмен, владелец соцсети X Илон Маск сообщил, что смотрит интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

"Смотрю сейчас", — написал он на своей странице в X, прикрепив к посту опубликованное интервью.

Скриншот страницы Илона Маска в соцсети X, © X/Elon Musk

Скриншот страницы Илона Маска в соцсети X, © X/Elon Musk

"Американец, в чём сила?": Маск удивил соцсети, процитировав Данилу Багрова из "Брата-2"
"Американец, в чём сила?": Маск удивил соцсети, процитировав Данилу Багрова из "Брата-2"

Кстати, в интервью Путин высказался и о самом Маске. Российский лидер подчеркнул, что Маск — умный человек, которого "невозможно остановить" в развитии своих проектов.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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