Илон Маск сообщил, что смотрит интервью Карлсона с Путиным

"Смотрю сейчас", — написал он на своей странице в X, прикрепив к посту опубликованное интервью.

Кстати, в интервью Путин высказался и о самом Маске. Российский лидер подчеркнул, что Маск — умный человек, которого "невозможно остановить" в развитии своих проектов.