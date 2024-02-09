Илон Маск сообщил, что смотрит интервью Карлсона с Путиным
Американский бизнесмен, владелец соцсети X Илон Маск. Фото © Zuma\TASS
Американский бизнесмен, владелец соцсети X Илон Маск сообщил, что смотрит интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.
"Смотрю сейчас", — написал он на своей странице в X, прикрепив к посту опубликованное интервью.
Скриншот страницы Илона Маска в соцсети X, © X/Elon Musk
Кстати, в интервью Путин высказался и о самом Маске. Российский лидер подчеркнул, что Маск — умный человек, которого "невозможно остановить" в развитии своих проектов.