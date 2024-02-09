Путин назвал Маска умным человеком, которого невозможно остановить

Речь в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону зашла даже про предпринимателя Илона Маска. Российский лидер подчеркнул, что Маск — умный человек, которого "невозможно остановить" в развитии своих проектов.

"Я думаю, что Маска остановить невозможно, он всё равно будет делать то, что считает нужным... Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек", — сказал Путин.

Однако он подчеркнул, что с американским бизнесменом нужно договариваться о том, что этот технологический и научный процесс нужно "канонизировать, подчинять каким-то правилам".