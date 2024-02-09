Путин назвал Маска умным человеком, которого невозможно остановить
Илон Маск. Фото © AP/ТАСС/Czarek Sokolowski
Речь в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону зашла даже про предпринимателя Илона Маска. Российский лидер подчеркнул, что Маск — умный человек, которого "невозможно остановить" в развитии своих проектов.
"Я думаю, что Маска остановить невозможно, он всё равно будет делать то, что считает нужным... Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек", — сказал Путин.
Однако он подчеркнул, что с американским бизнесменом нужно договариваться о том, что этот технологический и научный процесс нужно "канонизировать, подчинять каким-то правилам".
Кстати, ранее Илон Маск сообщил о прорыве: первый человек стал обладателем его импланта Neuralink, который был успешно вживлён в мозг пациента и наделил его новыми способностями.