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8 февраля, 23:46

Путин назвал Маска умным человеком, которого невозможно остановить

Илон Маск. Фото © AP/ТАСС/Czarek Sokolowski

Илон Маск. Фото © AP/ТАСС/Czarek Sokolowski

Речь в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону зашла даже про предпринимателя Илона Маска. Российский лидер подчеркнул, что Маск — умный человек, которого "невозможно остановить" в развитии своих проектов.

"Я думаю, что Маска остановить невозможно, он всё равно будет делать то, что считает нужным... Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек", — сказал Путин.

Однако он подчеркнул, что с американским бизнесменом нужно договариваться о том, что этот технологический и научный процесс нужно "канонизировать, подчинять каким-то правилам".

"Американец, в чём сила?": Маск удивил соцсети, процитировав Данилу Багрова из "Брата-2"
"Американец, в чём сила?": Маск удивил соцсети, процитировав Данилу Багрова из "Брата-2"

Кстати, ранее Илон Маск сообщил о прорыве: первый человек стал обладателем его импланта Neuralink, который был успешно вживлён в мозг пациента и наделил его новыми способностями.

Александра Вишнякова
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