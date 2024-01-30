Маск сообщил, что чипировал человека и наделил его электронной телепатией

Первый человек стал обладателем импланта Neuralink, который был успешно вживлён в мозг пациента и наделил его новыми способностями. Об удачном завершении беспрецедентной операции заявил американский бизнесмен Илон Маск.

По словам миллиардера, у участника опыта уже фиксируются новые нейронные всплески. Они позволят человеку управлять электронными гаджетами без рук, используя лишь силу мысли. Такая функция пригодится прежде всего тем, кто утратил возможность использовать конечности.

"Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем наборщик текста или ведущий аукциона. Это и есть цель", — написал Маск в соцсети X.