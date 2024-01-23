Лучше, чем имплант: Стоматолог назвала веские причины поберечь родные зубы

Родные зубы стоит сохранить на более долгий срок, даже если их лечение выйдет дороже, чем установка импланта. Такой совет в беседе с РИА "ФедералПресс" дала стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова.

"Иногда проще и быстрее распрощаться с зубом, потому что там большой воспалительный процесс, дальнейшее пролечивание и прогноз будут не совсем благоприятными. Тогда лучше вставить имплант. Но бывают случаи, что зуб можно сохранить. Тогда его надо лечить, хотя лечение может оказаться и дороже, чем имплант", — пояснила Цыбенова.

Она сообщила, что у зуба есть удерживающие его связки, передающие на него жевательную нагрузку и давление. Поэтому родным зубом человек чувствует частички пищи. От импланта ощущений не будет, из-за чего можно сломать изделие или противоположный зуб. Именно по этой причине стоматолог рекомендует беречь родные зубы и своевременно посещать специалиста.