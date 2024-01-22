Стоматолог описала зубную боль, которую ни в коем случае нельзя терпеть

Не каждая зубная боль требует срочного визита к стоматологу, рассказала в интервью радио Sputnik врач – стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова.

Например, если ноют все зубы от мороженого или холодной воды, это может свидетельствовать о клиновидных дефектах, то есть поражении твёрдой ткани зуба, которое не связано с кариесом, либо о трещинах на эмали. В этом случае можно обратиться к врачу, но срочный визит не обязателен.

Кратковременная боль в зубе от холодной или горячей еды может быть вызвана глубоким кариесом. Со временем ситуация будет только усугубляться, так что без стоматолога не обойтись: уже через неделю всё может закончиться более острой болью.

Если при надавливании на зуб чувствуется резкая острая боль, которая не проходит в течение 30 секунд, это может быть пульпит, а возникающие ночью болезненные ощущения могут говорить о воспалительном процессе. Если не лечиться, инфекция покинет пределы зуба и превратится в флюс, о чём говорит боль при надкусывании. В этом случае нужно срочно бежать к врачу. Однако, если к стоматологу обращаться регулярно, можно обойтись без больших затрат на лечение.

"Всегда пациенты жалуются, что стоматология — это дорого, что зубы лечить — это дорого. Надо понимать, что если вы будете ходить раз в полгода на профилактический осмотр к стоматологу, то никакое заболевание не уйдёт, условно, дальше кариеса. И если пациент заботится о гигиене, то серьёзных проблем с зубами у него не будет", — пояснила Кадькалова.