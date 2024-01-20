Перепады температур вызывают необратимые повреждения: Стоматолог раскрыл влияние питания на здоровье зубов

На состоянии зубов может сказаться не только чрезмерная любовь к сладкому, но и избыток кислой, углеводной, слишком твёрдой, горячей или холодной пищи. Так, сахарами, на которые разлагаются углеводы из блюд (картофеля, макарон, хлебобулочных изделий, каш), питаются кариесогенные бактерии, а кислые продукты постепенно разрушают эмаль и вызывают раздражение дёсен.

"Твёрдые продукты могут как травмировать мягкие ткани, так и привести к сколам эмали. Слишком горячая или холодная пища может спровоцировать гиперчувствительность зубов и дёсен, оставить ожог, а перепады температур — привести к появлению микротрещин на эмали. Поскольку она не обладает способностью к самовосстановлению, то эти микротрещины останутся навсегда. В них могут проникать бактерии, пищевые красители, кислоты", — объяснил "Газете.ru" главный врач клиники "Немецкий имплантологический центр", к.м.н., хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Он обратил внимание и ещё на одну проблему — недостаток в пище некоторых элементов. Так, дефицит витамина С приводит к болезням дёсен, а нехватка витаминов Д и К чревата недостаточным усвоением кальция. Поэтому лучшая забота о зубах — качественная домашняя гигиена, регулярное посещение стоматолога и здоровое, разнообразное питание, заключил специалист.