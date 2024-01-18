Россиянам раскрыли, дают ли клиники пожизненную гарантию на имплантаты

Производителей стоматологических имплантатов можно разделить на две ценовые категории. Их гарантии и перечень страховых услуг будут отличаться, и детали пациенту желательно узнать заблаговременно. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал стоматолог-хирург, имплантолог Виктор Галяс.

По словам специалиста, чтобы добиться замены имплантата от производителей среднего сегмента, нужно немало времени и терпения. Потребуется прислать снимки до, после, в процессе, сам имплантат, его номер, серию и т.д.

"Гарантия, которая идёт на имплантат, не распространяется на действия самой клиники. У каждой клиники есть ещё и свой договор, где прописываются все действия и сроки, которые должны быть выполнены и соблюдены, если вдруг что-то пошло не так", — объяснил стоматолог.

Представители верхнего сегмента меняют имплантат, что бы ни произошло. Разумеется, это заметно отражается на стоимости услуг.

Галяс посоветовал внимательно читать договор. Многие клиники осуществляют гарантийные услуги лишь в течение года после операции, в последующем платить придётся заново. Впрочем, по словам врача, прижился или нет имплантат, выясняется в течение первых шести месяцев. Далее он не будет напоминать о себе длительное время, если пациент соблюдает гигиену полости рта.