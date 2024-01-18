Регион

Уведомления отключены

18 января, 00:58

Россиянам раскрыли, дают ли клиники пожизненную гарантию на имплантаты

Стоматолог Галяс: Перед имплантацией нужно ознакомиться с гарантийными условиями

Производителей стоматологических имплантатов можно разделить на две ценовые категории. Их гарантии и перечень страховых услуг будут отличаться, и детали пациенту желательно узнать заблаговременно. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал стоматолог-хирург, имплантолог Виктор Галяс.

По словам специалиста, чтобы добиться замены имплантата от производителей среднего сегмента, нужно немало времени и терпения. Потребуется прислать снимки до, после, в процессе, сам имплантат, его номер, серию и т.д.

"Гарантия, которая идёт на имплантат, не распространяется на действия самой клиники. У каждой клиники есть ещё и свой договор, где прописываются все действия и сроки, которые должны быть выполнены и соблюдены, если вдруг что-то пошло не так", — объяснил стоматолог.

Сифилис, но не кариес: Врач назвала заболевания, которые можно подхватить при поцелуе
Сифилис, но не кариес: Врач назвала заболевания, которые можно подхватить при поцелуе

Представители верхнего сегмента меняют имплантат, что бы ни произошло. Разумеется, это заметно отражается на стоимости услуг.

Галяс посоветовал внимательно читать договор. Многие клиники осуществляют гарантийные услуги лишь в течение года после операции, в последующем платить придётся заново. Впрочем, по словам врача, прижился или нет имплантат, выясняется в течение первых шести месяцев. Далее он не будет напоминать о себе длительное время, если пациент соблюдает гигиену полости рта.

Ранее стоматолог назвал способы самостоятельно снять зубную боль. В частности, может помочь полоскание рта трёхпроцентным раствором перекиси водорода с водой. Подойдёт и раствор соды и соли — по чайной ложке на стакан воды, а настой ромашки и шалфея уменьшит воспалительный процесс и отёк дёсен.

Обложка ©

Unsplash / Peter Kasprzyk

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров