Сифилис, но не кариес: Врач назвала заболевания, которые можно подхватить при поцелуе Врач Сумцова: Кариес, вопреки опасениям, через поцелуи не передаётся 17 января, 09:54 Кариес, вопреки опасениям многих людей, через поцелуи не передаётся. Обложка © Unsplash

Поцелуй — это так романтично! Однако не все задумываются о том, что через него можно подхватить не самые приятные болезни. Что это за недуги и как себя уберечь, Лайфу рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

Стоматит

Существует три вида стоматита — грибковый, вирусный и бактериальный, и все три могут передаваться через слюну. Проявляется стоматит в виде небольших язвочек на внутренней стороне щёк и на дёснах. Правда, вы можете подхватить этот вирус в том случае, если у вас понижен иммунитет, в большинстве же случаев организм отлично с ним справляется.

К слову, кариес, вопреки опасениям многих людей, через слюну не передаётся, подчеркнула врач.

Мононуклеоз

Со слюной от одного целующегося к другому передаётся вирус мононуклеоза, или вирус Эпштейна – Барр. Именно поэтому его иногда как раз и называют "болезнью поцелуев". Обычно симптомы мононуклеоза ярко выражаются у детей в возрасте 10–12 лет, которым передался вирус от родителей. У взрослых болезнь протекает практически бессимптомно, а иммунитет вырабатывается на всю жизнь. Признаки мононуклеоза — боль в горле как при ангине, повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов. Иногда эту болезнь сложно отличить от ангины, но без лечения осложнения могут быть серьёзными, вплоть до непроходимости дыхательных путей.

Герпес

Считается, что вирус герпеса 1 типа присутствует в организме у 90% населения планеты. Однако не стоит паниковать: через поцелуи вирус передаётся только в период обострения — когда на губах, во рту и около носа видны характерные пузырьки. Поэтому просто воздержитесь от поцелуев, если видите эти признаки у своего партнёра, советует Сумцова.

Гепатит А

Многие боятся заразиться от партнёра гепатитом С. Хорошая новость: через поцелуи это невозможно. Но есть и плохая новость: существует ещё гепатит А, и это заболевание инфекционной природы как раз может передаваться через слюну. Гепатит А ещё называют "болезнью грязных рук", поскольку заразиться им можно через грязные руки, немытые овощи и фрукты, инфицированную воду и при телесном контакте, в том числе при поцелуях.

При инфицировании гепатитом А главное — вовремя начать лечение, в этом случае полное выздоровление наступает где-то через 40 дней. Неприятность гепатита А заключается в том, что он очень заразен, поэтому больной человек может инфицировать много людей вокруг. Татьяна Сумцова Врач-стоматолог

Сифилис

Одна из самых неприятных болезней, которая может передаться через слюну при поцелуе. Случается это очень редко, но нельзя недооценивать опасность. При инфицировании сначала возникает так называемая сифилитическая ангина, когда на слизистой во рту появляется шанкр. Следующие симптомы, которые проявляются через несколько дней, — увеличение лимфатических узлов. К сожалению, от момента инфицирования до проявления симптомов иногда может пройти немало времени, даже месяц.

В любом случае стоматолог советует быть осторожными при выборе партнёра. Как мы видим, это касается не только полового акта, но и обычного поцелуя.

Авторы Андрей Горяничев