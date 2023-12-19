Россиян предупредили о смертельном заболевании, которое передаётся через поцелуи

Рак ротоглотки неспроста чаще всего встречается у молодых людей обоих полов. Это заболевание вызывает вирус папилломы человека, который передаётся через поцелуи. Об этом "Газете.ru" рассказал онкохирург Антон Иванов.

"Заполучить ВПЧ довольно легко — достаточно страстного поцелуя или незащищенного орального секса с носителем вируса. Поэтому в группе риска находятся сексуально активные люди", — отметил врач.

По словам специалиста, иммунитет человека способен побороть вирус-возбудитель рака. Однако если речь идёт о большом количестве половых партнёров, риск возрастает. Ещё к злокачественному перерождению лимфоидной ткани миндалин приводят канцерогены из табачного дыма, добавил онколог.

"Насторожить должно появление следующих симптомов: боль и дискомфорт при глотании, чувство кома в горле, появление уплотнения на шее, резкий гнилостный запах изо рта, присутствие крови или гноя в слюне, изменение голоса, он становится хриплым, приглушенным, трудности с открыванием рта и проглатыванием пищи", — перечислил Иванов.