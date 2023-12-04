Онколог объяснил взаимосвязь между употреблением алкоголя и развитием рака

Рак является одним из самых страшных заболеваний, которое может погубить любые органы и ткани в организме. В основном, эта серьёзная патология возникает из-за неправильного питания и образа жизни. Об этом рассказала онколог-терапевт Марина Шорина. По её словам, во многих напитках и продуктах содержатся канцерогены — опасные вещества, вызывающие изменения клеток в ДНК, они способны перерождаться в раковые клетки.

"Канцерогенами, прежде всего, являются спиртные напитки и содержащийся в них этанол. Чрезмерное употребление алкоголя угрожает развитием рака ротовой полости, пищевода, печени, толстой кишки, прямой кишки и молочных желёз", — подчеркнула медик в беседе с РИАМО.

Специалист дополнила, что рак может возникнуть и из-за трансжиров в пище. Чаще всего эти вещества встречаются в полуфабрикатах и могут образовываться при глубокой прожарке мяса, рыбы и даже овощей. Трансжиры вызывают не только онкологическое заболевание, но и диабет, а также патологии сердца и сосудов, указала Шорина.