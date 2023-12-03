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3 декабря, 13:23

Названа еда, вызывающая рак поджелудочной железы

Врач Вялов: Рак поджелудочной может развиться из-за употребления жирной пищи

Если не обращать внимания на тревожные звоночки от своей поджелудочной, можно получить смертельную болезнь — панкреатит. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам доктора, панкреатит в 85% случаев возникает при чрезмерном употреблении спиртного, жирной пищи и плохой работе желчевыводящей системы.

"Если поджелудочная даёт о себе знать, у вас есть всего две попытки, чтобы остановить опасную болезнь. Первая попытка: у себя дома с помощью изменения образа жизни и выписанных врачом препаратов. Вторая уже в стационаре с помощью хирургов", — пояснил Вялов в своём телеграм-канале.

Медик добавил, что жир является необходимым компонентом для нормального функционирования организма. Однако его избыток в конечном итоге может привести к возникновению различных видов онкологических заболеваний, в том числе раку поджелудочной железы.

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Дарья Нарыкова
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