Любителям выпить и закусить рассказали, каким тяжёлым заболеванием чреваты частые застолья

Большие застолья с обилием еды могут привести к возникновению хронического и острого панкреатита. О симптомах и методах его лечения рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

По его словам, при панкреатите возникает резкая боль по центру живота. Она также может быть опоясывающей и сопровождается высокой температурой, тошнотой и жидким стулом.

Болезнь может быть вызвана следствием острого недолеченного панкреатита. Иногда боль от него становится настолько сильной, что напоминает кинжальную, а стул — жидким и зловонным. На фоне продвинутого панкреатита человек может сильно потерять в весе.

"Диагностика панкреатита — это сбор анамнеза, просмотр общего анализа крови и общего анализа кала, анализ эластазы в кале при долгом течении болезни (по её уровню будет определено, способна поджелудочная железа отдавать ферменты или она выдохлась), а также УЗИ, которое может показать признаки воспаленной поджелудочной", — рассказал специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".