Терапевт назвал причины резкой ночной боли в животе

Ночные приступы боли в животе могут быть симптомом целого ряда различных заболеваний. Подробнее о том, какие недуги предвещают эти неприятные ощущения, Лайфу рассказал доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов.

"Боль в области живота, возникающая ночью, не является специфичной для какого-то одного заболевания. Боль действительно очень часто проявляется поздно вечером или ночью. Это связано с тем, что ближе к ночи у нас снижается выработка гормонов — глюкокортикоидов. Их выделяют наши надпочечники. Они подавляют воспаление и связанную с ним боль", — объяснил медик.

Чаще всего ночные боли в животе бывают вызваны болезнями таза или недугами внутри брюшины, продолжил терапевт. Известные примеры: острая форма аппендицита и панкреатит. А если боли начинаются ближе к наступлению утра и смещены под правое ребро, это может говорить о холецистите и желчнокаменной болезни. Особенно часто эти симптомы проявляются после бурного застолья с алкоголем и большим количеством жирной пищи.

К боли в верхней части живота по ночам могут приводить некоторые виды гастрита, добавил собеседник Лайфа. Кроме того, изжога и боль могут возникать у любителей основательно набить живот на сон грядущий, из-за чего содержимое желудка попадает в пищевод.

"Причина ночной боли в животе может быть не связана с заболеваниями органов брюшной полости. Важно помнить, что при возникновении внезапной сильной боли в животе следует срочно обратиться к врачу, вызвать скорую медицинскую помощь! Самостоятельные попытки найти причину приведут только к одному — к потерянному времени, которое могло быть распределено на оказание вам своевременной медицинской помощи", — подытожил Усов.