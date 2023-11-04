Назван виновник боли в животе при стрессе

Стресс плачевно сказывается не только на психологическом здоровье, но и на физиологическом состоянии. Терапевт Андрей Кондрахин объяснил, почему у многих людей болит желудок при сильной тревоге.

По словам эксперта, стресс напрямую связан с работой нервной системы, которая влияет на каждого человека. Во время приёма пищи мы чувствуем себя в безопасности. В этот момент активизируется парасимпатическая нервная система, которая способствует выделению желудочного сока и хорошей работе кишечника. Во время стресса же работает симпатическая нервная система, блокирующая работу ЖКТ, уточнил Кондрахин.

"Симпатическая нервная система блокирует работу желудочно-кишечного тракта, потому что мозг подаёт сигнал, что сейчас надо бежать от опасности, а не принимать пищу. А с полным желудком это делать тяжело. Организм блокирует кишечник, чтобы не было никаких намёков на приём пищи. Хотя мы в этот момент никуда не бежим, но наш головной мозг просто чего-то испугался", — пояснил медик в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист добавил, что проблемы с желудком портят систему пищеварения, вызывают слабость, вздутие и ощущение дискомфорта после еды. По его словам, люди могут чувствовать ноющую боль и колики при сильном стрессе. Организм в это время просто не позволяет ЖКТ переваривать пищу.

Кондрахин предупредил, что человек не сможет самостоятельно определить симптомы боли в животе. Для этого необходимо обратиться к врачу. Гастроэнтеролог или терапевт проведут обследование и назначат соответствующее лечение, подытожил доктор.