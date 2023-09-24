Врач назвала серьёзные болезни, которые может вызвать стресс

Постоянный стресс может довести организм до ряда серьёзных заболеваний. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина. По её словам, речь идёт о болезнях сердца, сосудов и ЖКТ, психических расстройствах и аутоиммунных заболеваниях.

Крашкина пояснила, что стресс вполне способен привести к артериальной гипертензии, так как во время переживаний у человека часто поднимается давление. Кроме того, переживающие люди рискуют заполучить ишемическую болезнь сердца, аритмию и даже инсульт.

Что касается психических заболеваний, то при стрессе есть риск появления депрессии, тревожных расстройств, а также нарушения пищевого поведения. Впоследствии это может привести к синдрому раздражённого кишечника, язве желудка, рефлюксу и вздутию живота.

"Наконец, стресс может приводить к аутоиммунным заболеваниям: ревматоидному артриту, болезни Крона и системной красной волчанке. Также стресс вызывает воспалительные реакции в организме и нарушает функцию иммунной системы", — заявила Крашкина.

Она также рассказала, какие способы лечения заболеваний, связанных со стрессом, следует практиковать. В первую очередь управление стрессом — это техники релаксации (глубокое дыхание, массаж), йога, медитация или прогулки на свежем воздухе. Ещё нужно заниматься спортом, высыпаться и правильно питаться. Не помешает обратиться к психотерапевту. Специалист посоветовала когнитивно-поведенческую терапию, помогающую осознать и изменить негативные мысли и поведение.

В некоторых случаях требуется принимать лекарства. Например, антидепрессанты. Правда, их должен подобрать врач — невролог, психиатр или психотерапевт. Разговоры с близкими и друзьями также помогут справиться со стрессом, резюмировала доктор.