Москвичка попала в больницу с болями в животе и узнала, что вынашивает ребёнка в печени

Врачи Московской городской клинической больницы имени Кончаловского успешно удалили эмбрион из печени пациентки. Об этом сообщает Депздрав Москвы.

Женщина обратилась к медикам с жалобами на тянущие боли внизу живота. УЗИ обнаружило свободную жидкость в брюшной полости, поэтому врачи заподозрили внематочную беременность. Были проведены дополнительные обследования, выявившие повышенный уровень хорионического гонадотропина — это гормон, который начинает вырабатываться с шестого по восьмой день после оплодотворения яйцеклетки.

Пациентке провели экстренную диагностическую лапароскопию (прокол) и обнаружили внутрибрюшное кровотечение. Причиной его было плодное яйцо три на три сантиметра в печени, приведшее к разрыву органа. Жизнь женщины была под угрозой.

"Наиболее часто встречающийся тип [внематочной беременности] — трубная беременность, когда плодное яйцо имплантируется в фаллопиевой трубе. Но в некоторых случаях оно может прикрепиться к органам брюшной полости и таза. Беременность с локализацией в печени, как у нашей пациентки, является крайне редкой патологией", — рассказала заместитель главного врача больницы по акушерству и гинекологии Элен Вартанян.

Мультидисциплинарная бригада — хирурги, акушеры-гинекологи, трансфузиологи, анестезиологи-реаниматологи — приняла решение провести лапароскопическую резекцию (частичное удаление) печени с плодным яйцом и удалить желчный пузырь. Тончайшие капилляры эмбриона проросли в органы, поэтому любое их повреждение привело бы к тяжёлому кровотечению и смерти женщины.

Операция прошла благополучно, на седьмой день пациентка была выписана. Врачи говорят, что печень имеет уникальную способность к регенерации и через какое-то время полностью восстановит объём и функцию. Детородные органы женщины не пострадали.