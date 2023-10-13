Уникальная операция: В МОНИКИ спасли пациента с гноем в сердце

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) впервые провели операцию на сердце с выявленным инфекционным эндокардитом аортального и митрального клапанов. При таком заболевании образуются абсцессы — гнойные очаги.

"Операция длилась шесть часов. Её суть заключалась в протезировании двух сердечных клапанов и реконструкции части структур сердца. Они были изъедены инфекцией и частично разрушены. Мы удалили все очаги инфекции и заменили поврежденные ею структуры сердца "заплатками" животного происхождения", — рассказал Лайфу заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

Уточняется, что такую операцию подмосковные медики проводили впервые. Врачи отметили, что сейчас пациенту ничего не угрожает, он уже выписан, однако необходима дополнительная реабилитация.