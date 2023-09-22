Институт МОНИКИ на 30% увеличит количество проводимых операций к концу 2023 года
Диагностический центр Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) к концу 2023 года планирует на 30% увеличить количество проводимых операций. Этого удастся добиться за счёт поставки современного оборудования и открытия новых операционных блоков, сообщила зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
"МОНИКИ — флагман областного здравоохранения. В этом году там открыли новые операционные, также начал работать первый в регионе многопрофильный дневной стационар", — сказала она в беседе с телеканалом "360".
Что касается медицинского оснащения, то в прошлом году в институт поставили свыше 200 единиц техники на 800 миллионов рублей. В текущем, по словам Стригунковой, МОНИКИ получит ещё порядка 350 единиц медоборудования. Хирурги учреждения, в частности, проводят уникальные операции по пересадке сердца или роговицы глаза. В прошлом году в МОНИКИ было сделано почти 27 тысяч операций, а к концу этого года их число должно достичь 31 тысячи.
Ранее Лайф рассказывал, как врачи МОНИКИ сохранили жизнь 60-летнему мужчине, у которого случился ишемический инсульт. В мозговую артерию пациента мигрировал тромб. Для извлечения применяли эндоваскулярную тромбэктомию.
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