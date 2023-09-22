Институт МОНИКИ на 30% увеличит количество проводимых операций к концу 2023 года

"МОНИКИ — флагман областного здравоохранения. В этом году там открыли новые операционные, также начал работать первый в регионе многопрофильный дневной стационар", — сказала она в беседе с телеканалом "360".

Что касается медицинского оснащения, то в прошлом году в институт поставили свыше 200 единиц техники на 800 миллионов рублей. В текущем, по словам Стригунковой, МОНИКИ получит ещё порядка 350 единиц медоборудования. Хирурги учреждения, в частности, проводят уникальные операции по пересадке сердца или роговицы глаза. В прошлом году в МОНИКИ было сделано почти 27 тысяч операций, а к концу этого года их число должно достичь 31 тысячи.