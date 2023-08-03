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3 августа, 19:08

МОНИКИ получил доступ к электронным медкартам пациентов из Подмосковья

Диагностическому центру Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) предоставили доступ к электронной базе данных медкарт пациентов, которые теперь доступны в системе ЕМИАС.

"Данные о заболевании и лечении пациента, результаты обследований и назначения врачей сохраняются в электронной медкарте. И теперь врачам КДЦ открыт доступ к ЕМИАС",  рассказал директор МОНИКИ Константин Соболев в беседе с телеканалом "360".

Руководитель учреждения объяснил, что после этого нововведения пациентам больше не придётся хранить все выписки, которые им дали на прошлых консультациях, и носить их на очередной приём. Кроме того, это удобно из соображений логистики: пациенты приезжают в МОНИКИ со всего столичного региона. При этом информация, которая содержится в электронных картах жителей Подмосковья, будет доступна только для государственных учреждений, а лечащие врачи смогут направлять своих пациентов в МОНИКИ, если на то будут показания.

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К слову, в июне врачи МОНИКИ сохранили жизнь 60-летнему мужчине, у которого случился ишемический инсульт. В мозговую артерию пациента мигрировал тромб. Для извлечения применяли эндоваскулярную тромбэктомию.

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Freepik

Юрий Лысенко
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