МОНИКИ получил доступ к электронным медкартам пациентов из Подмосковья

Руководитель учреждения объяснил, что после этого нововведения пациентам больше не придётся хранить все выписки, которые им дали на прошлых консультациях, и носить их на очередной приём. Кроме того, это удобно из соображений логистики: пациенты приезжают в МОНИКИ со всего столичного региона. При этом информация, которая содержится в электронных картах жителей Подмосковья, будет доступна только для государственных учреждений, а лечащие врачи смогут направлять своих пациентов в МОНИКИ, если на то будут показания.