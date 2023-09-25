"Кричала про себя, но не могла пошевелиться": Девушка очнулась в разгар операции по удалению желчного пузыря

Жительница Великобритании не смогла подать знак врачам, когда внезапно очнулась во время операции. Об этом сообщает Daily Post.

33-летняя британка внезапно очнулась во время удаления желчного пузыря под общим наркозом в больнице города Бангор. Она слышала медиков и чувствовала боль, но подать признаков сознания не смогла. Пациентке казалось, что она задыхается. Из-за сильной физической боли на время она потеряла сознание. Позже вновь пришла в себя, и на этот раз хирурги это заметили.

"Я кричала про себя, но не могла пошевелиться. Я не могла им об этом сказать. Вокруг меня раздались голоса, а потом я услышала: "Боже мой, она очнулась. Сделайте что-нибудь", — вспоминает с ужасом женщина.

Потом британка опять заснула и проспала до окончания операции, которая прошла успешно. Сейчас британка восстанавливается, но до сих пор, когда ложится спать, испытывает страх. Родственники очнувшейся рекомендовали написать жалобу на больницу, сообщает издание.