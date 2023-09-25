Регион

Уведомления отключены

25 сентября, 11:50

Секс-вечеринка с мужчиной по вызову: Польские священники организовали спорное мероприятие в здании прихода

В Польше священники устроили секс-вечеринку в здании прихода

В Польше священники устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову. Об этом сообщила газета Wyborcza.

По данным издания, спорное мероприятие проходило в городе Домброва Гурнича. На неё пригласили мужчину по вызову, который вместе со всеми участниками принимал "таблетки для улучшения потенции".

Вскоре приглашённый гость потерял сознание. А когда один из участников мероприятия вызвал скорую, другие не захотели впустить медиков. Врачам пришлось вызывать полицию. И только после вмешательства правоохранителей мужчине была оказана помощь.

По данным газеты, Прокуратура Польши начала расследование по факту произошедшего в приходском здании.

Популярной блогерше угрожают после слов о вербовке девушек для секс-вечеринок Rammstein

Популярной блогерше угрожают после слов о вербовке девушек для секс-вечеринок Rammstein

Ранее под Красноярском задержали пенсионера, выстрелившего в друга из ручки-пистолета на вечеринке. Стрелок сознался в случившемся, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Польша
  • Общество
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров