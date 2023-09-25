Секс-вечеринка с мужчиной по вызову: Польские священники организовали спорное мероприятие в здании прихода

В Польше священники устроили секс-вечеринку в здании прихода и не пускали скорую помощь к мужчине по вызову. Об этом сообщила газета Wyborcza.

По данным издания, спорное мероприятие проходило в городе Домброва Гурнича. На неё пригласили мужчину по вызову, который вместе со всеми участниками принимал "таблетки для улучшения потенции".

Вскоре приглашённый гость потерял сознание. А когда один из участников мероприятия вызвал скорую, другие не захотели впустить медиков. Врачам пришлось вызывать полицию. И только после вмешательства правоохранителей мужчине была оказана помощь.

По данным газеты, Прокуратура Польши начала расследование по факту произошедшего в приходском здании.