Популярной блогерше угрожают после слов о вербовке девушек для секс-вечеринок Rammstein

Популярная блогерша Кайла Шикс, ранее заявлявшая о секс-вечерниках солиста Rammstein Тилля Линдермана, рассказала о том, что ей угрожают. Девушка опубликовала в своём YouTube-канале на 795 тысяч подписчиков ролик, где сообщила о давлении, которое оказывают на неё адвокаты музыканта.

Как утверждает Кайла, ей прислали письмо с угрозами от юридической компании, которая защищает интересы Линдермана. Тем не менее девушка стоит на своём и готова повторить свои обвинения в суде.