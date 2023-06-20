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20 июня, 16:33

Популярной блогерше угрожают после слов о вербовке девушек для секс-вечеринок Rammstein

Кайла Шикс, рассказывавшая о вечерниках Линдермана, пожаловалась на угрозы

<p> Кайла Шикс. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@KaylaShyx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кайла Шикс</a></p>

Кайла Шикс. Кадр из видео © YouTube / Кайла Шикс

Популярная блогерша Кайла Шикс, ранее заявлявшая о секс-вечерниках солиста Rammstein Тилля Линдермана, рассказала о том, что ей угрожают. Девушка опубликовала в своём YouTube-канале на 795 тысяч подписчиков ролик, где сообщила о давлении, которое оказывают на неё адвокаты музыканта.

Как утверждает Кайла, ей прислали письмо с угрозами от юридической компании, которая защищает интересы Линдермана. Тем не менее девушка стоит на своём и готова повторить свои обвинения в суде.

"Со своей стороны я знаю, что говорю только правду. Я бы повторила всё это в суде. Мне всё равно, что будет дальше", заявила Шикс.

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Напомним, на лидера группы Rammstein Тилля Линдермана завели уголовное дело об изнасиловании. За последний месяц более десяти женщин сообщили в полицию о домогательствах со стороны музыканта. На фоне этих сообщений неясно будущее группы — остальные артисты возмущены поведением Линдермана, говорят, что коллектив может прекратить своё существование. Компания звукозаписи Universal Music Entertainment приостановила рекламное сотрудничество с Rammstein из-за предъявленных её ведущему вокалисту обвинений в изнасиловании.

Юрий Лысенко
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