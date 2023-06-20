Популярной блогерше угрожают после слов о вербовке девушек для секс-вечеринок Rammstein
Кайла Шикс, рассказывавшая о вечерниках Линдермана, пожаловалась на угрозы
Кайла Шикс. Кадр из видео © YouTube / Кайла Шикс
Популярная блогерша Кайла Шикс, ранее заявлявшая о секс-вечерниках солиста Rammstein Тилля Линдермана, рассказала о том, что ей угрожают. Девушка опубликовала в своём YouTube-канале на 795 тысяч подписчиков ролик, где сообщила о давлении, которое оказывают на неё адвокаты музыканта.
Как утверждает Кайла, ей прислали письмо с угрозами от юридической компании, которая защищает интересы Линдермана. Тем не менее девушка стоит на своём и готова повторить свои обвинения в суде.
"Со своей стороны я знаю, что говорю только правду. Я бы повторила всё это в суде. Мне всё равно, что будет дальше", — заявила Шикс.
Напомним, на лидера группы Rammstein Тилля Линдермана завели уголовное дело об изнасиловании. За последний месяц более десяти женщин сообщили в полицию о домогательствах со стороны музыканта. На фоне этих сообщений неясно будущее группы — остальные артисты возмущены поведением Линдермана, говорят, что коллектив может прекратить своё существование. Компания звукозаписи Universal Music Entertainment приостановила рекламное сотрудничество с Rammstein из-за предъявленных её ведущему вокалисту обвинений в изнасиловании.