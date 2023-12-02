Все Федоты напряглись: Долгая икота сигнализирует о смертельной болезни

Короткие приступы икоты являются обычным делом и не представляют никакой угрозы. Беспокоиться нужно лишь в том случае, если судорожные вдохи не проходят спустя несколько часов, дней и даже месяцев, предупредил в беседе с радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.

Эксперт рассказал, что пороговым значением в этом вопросе является отрезок времени в шесть часов. Если с момента начала икоты прошло больше, нужно искать серьёзное заболевание. В лучшем случае нарушение дыхания будет вызвано раздражением блуждающего нерва или фарингитом, а в худшем — онкологией.

"Человек может икать из-за новообразований в гортани или щитовидной железе. Причиной икоты может стать аневризма аорты или астма. Ещё икоту могут спровоцировать опухоль или язва желудка, аппендицит, воспаление желчного пузыря, поджелудочной железы, гепатит и даже инфаркт миокарда. У диабетиков при гипергликемии тоже может начинаться икота", — отметил терапевт.

Прекратить обыкновенную икоту можно разными способами, напомнил в завершение Хухрев. Для этого достаточно помассировать шею под челюстью, задержать дыхание или попытаться выпрямить руки в замке за спиной.